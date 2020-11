I właśnie za tym niektórzy klienci tęsknią najbardziej. To z tego, oprócz ceny, wynikała duża popularność modelu SE z 2016 roku, który oferował 4-calowy ekran i naprawdę kompaktową obudowę. Na dzisiejsze standardy dla niektórych jest to już jednak zbyt mały ekran, by komfortowo przeglądać Sieć czy pisać wiadomości, ale pewne osoby nie chciały porzucić tak ergonomicznych rozmiarów przez tyle lat.

Na rynku nie brakowało wcześniej mniejszych smartfonów, ale ostatnie lata to okres, w którym żaden z producentów nie nastawiał się na dostarczenie naprawdę dobrze wyposażonego urządzenia, lecz w mniejszej obudowie. W pamięci zapisały mi się Xperie Compact od Sony, które były całkiem nieźle odebrane przez rynek, ale z nich zrezygnowano (podobno mają wrócić), dlatego mocno liczę na to, że iPhone 12 mini będzie takim impulsem dla rynku i wielu producentów, którzy również pokażą wkrótce niewielkie smartfony o sporych możliwościach. One są wciąż potrzebne, a skoro rywale Apple tak chętnie powtarzali działania firmy z Cupertino, to niech zrobią to ponownie.