Mała rzecz, a cieszy. Publiczna Biblioteka Radiohead to projekt który powinni podebrać inni artyści

Archiwum twórczości, które chciałbym zobaczyć u wszystkich gwiazd muzyki.

Radiohead Public Library to nic innego, jak ogromna baza informacji na temat twórczości zespołu posegregowana chronologicznie. Czy jest pełna? No nie — nie jest, najwierniejsi miłośnicy muzyki zespołu prawdopodobnie mają w swoich kolekcjach dużo więcej. Ale mimo wszystko jest to inicjatywa na którą patrzę z podziwem: oto bowiem pod jednym adresem zespół zgromadził informacje na temat swojej muzyki, kilka występów na żywo, odnośniki do najpopularniejszych serwisów streamignowych gdzie można posłuchać ich album (spokojnie, na swoim YouTube też je udostępniają za darmo), wieści o gadżetach promocyjnych, skany z informacjami… no na pierwszy rzut oka — nic, czego nie można byłoby znaleźć nigdzie indziej. I faktycznie: przy obecnym internecie pewnie to wszystko było dostępne już w innych źródłach, ale tutaj nie trzeba szukać, kombinować i czarować. Bo zespół daje dostęp do wszystkiego na wyciągnięcie ręki — i to jest w tej publicznej bibliotece Radiohead najfajniejsze.