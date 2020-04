Majówka i Wiosenne porządki – promocje w x-kom z dużymi rabatami

Wszyscy stali klienci x-kom przywykli do tego, że przy każdej okazji zaskakiwani są nowymi promocjami. Tym razem również się nie zawiodą, gdyż rabatami objęte zostały sprzęty i akcesoria z wielu kategorii. Smartfony, laptopy, wideorejestratory, słuchawki, ładowarki i powerbanki, to tylko niektóre z przykładów. Sprawdźcie pełne oferty promocyjne przygotowane przez x-kom.

Wiosenne porządki

Pierwsza z promocji x-kom to Wiosenne porządki. Możecie tu wybierać spośród sprzętów i akcesoriów z praktycznie każdej kategorii. Jest to doskonała okazja, aby w atrakcyjnej cenie zakupić sprzęt, który od dawna wymagał wymiany lub taki o którego zakupie myśleliście od dawna.

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: porzadki i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 27.04.2020 do 30.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie przecenione artykuły i szczegóły promocji znajdziecie na stronie x-kom

Majówka z rabatami

Majówka zbliża się wielkimi krokami, jest to zatem doskonała okazja do tego, aby wyposażyć się w dodatkowy sprzęt. W kolejnej promocji przygotowanej przez x-kom znajdziecie między innymi: wideorejestratory, powerbanki, aparaty, słuchawki przenośne, gimbale i wiele innych.

Oto kilka interesujących propozycji:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: majowka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 24.04.2020 do 30.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę promocyjną znajdziecie na stronie x-kom