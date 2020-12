Hipokryzja Apple sięgnęła zenitu. Stara ładowarka niekompatybilna z MagSafe Duo

Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Prawdopodobnie wszyscy którzy chociaż kątem oka śledzą informacje na temat technologii doskonale już wiedzą że Apple do nowych iPhone’ów nie dołącza ładowarki. Ponadto sprzedają swoje nowe akcesorium: ładowarkę MagSafe Duo bez… zasilacza. W praktyce więc po zakupie ładowarki trzeba dokupić dodatkowe akcesorium, by móc cieszyć się ładowarką. No i tak — Apple ma wytłumaczenie najlepsze ze wszystkich. Nie chodzi o cięcia, nie chodzi o oszczędności. Chodzi o ekologię — bo „każdy ma ładowarkę w domu, po co mu kolejna”. No na przykład po to, by nie kupować wybrakowanych urządzeń do których działania niezbędne będą kolejne wydatki.