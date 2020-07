Rozgrywka z „Mafii: Definitive Edition” zachwyca, ale i denerwuje największych purystów

Portal IGN opublikował materiał z rozgrywki z Mafii: Definitive Edition, uprzedzając tym samym 2K Games. Fani otrzymali tym samym 14 minut gameplayu z odnowionego wydania klasycznego tytułu z 2002 roku. Trzeba przyznać, że całość wygląda całkiem nieźle i obiecująco. Może jednak szykuje się prawdziwy hit, a nie wyłącznie skok na kasę?

Rozgrywka z Mafia: Definitive Edition

Nie jest to remake zrobiony na zasadzie pełnej kalki. Twórcy przyjrzeli się dokładnie rdzeniu fabularnemu i uznali, że część dziur fabularnych zasługuje na wypełnienie. Nie chodziło im absolutnie o zmianę klimatu. Sam wydźwięk historii oraz realia były wielką siłą produkcji sprzed lat – wszystko musiało pozostać jak dawniej. Najważniejszym aspektem było dostosowanie rozgrywki do dzisiejszych realiów. Niemal dwudziestoletnia gra mocno odbiega od tego, do czego obecnie przyzwyczajeni są gracze. Ma im być po prostu… wygodniej.

Mafia wraca, w nowym, lepszym (?) wydaniu. Wydawca gry znowu chce was oskubać

Udoskonalono jakość przerywników filmowych, kilku postaciom nadano trochę blasku (między innymi żonie Tommy’ego Angelo – Sarze). Poprawiono także system jazdy, który ma dać graczom więcej wolności. Gracze będą mogli wybrać zarówno klasyczny sposób jazdy, który pamiętają z pierwowzoru jak i ten bardziej nowoczesny. Lost Heaven jest większe, ulice są szersze, aby lepiej wykorzystać obecną moc obliczeniową komputerów. Do gry zaimplementowano również udoskonaloną wersję systemu strzelania z Mafii 3. Na silniku tej części stworzono cały projekt, rzecz jasna nieco go polepszając, chociażby w kwestii grafiki czy dźwięku przestrzennego.

Mafia: Definitive Edition zadebiutuje 25 września na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Na ten moment nie wiemy, jak wygląda romans Mafii z konsolami nowej generacji. Twórcy zapewnili, że Mafia: Definitive Edition będzie obsługiwana przynajmniej w ramach kompatybilności wstecznej na PS5 i Xbox Series X. Jak podoba wam się odświeżona wersja absolutnego klasyku sprzed lat? Zdecydujecie się na zakup? A może widzicie w tym wyłącznie chęć wyciągnięcia od fanów pieniędzy? Przyznam, że nigdy nie grałam w pierwszą część z serii, więc z przyjemnością sięgnę po jej odświeżoną wersję po premierze.