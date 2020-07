Wszystko dlatego, że zaślepki na kamerkę są często dosyć grube, a Macbooki nie zostały zaprojektowane by zamykać się z czymkolwiek o grubości większej niż kartka papieru (0,1 mm) pomiędzy wyświetlaczem a klawiaturą. Zaślepka wywiera więc duży, punktowy nacisk na ekran Macbooka, co finalnie może doprowadzić do jego pęknięcia. Przed takim działaniem ostrzega samo Apple:

Jeśli zamkniesz Macbooka z zainstalowaną pokrywą kamerki, możesz uszkodzić ekran, ponieważ odstęp między ekranem a klawiaturą nie został zaprojektowany z myślą o dużych tolerancjach

Co w takim razie mogą zrobić użytkownicy?

Na swojej stronie Apple sugeruje oczywiście, by nie korzystać z fizycznych zabezpieczeń, jeżeli są one grubsze niż wspomniana kartka. Zamiast tego firma poleca zaufać systemowym zabezpieczeniom (regułom dostępu do kamerki, lampce, która wskazuje, kiedy moduł jest włączony). Jeżeli natomiast nasza firma wymaga, byśmy używali fizycznego zabezpieczenia, to albo musi mieć ono 0,1 mm grubości albo też – zalecane jest jego zdejmowanie za każdym razem,

Ups.

Źródło: Apple