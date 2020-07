Apple porzuci Macbooki Air? Lepszego czasu na takie zmiany już nie będzie

Portfolio komputerów Apple niby jest dość skomplikowane, ale w sumie to… nie. W kwestii przenośnych sprzętów z tej kategorii są właściwie tylko dwa modele: Macbook Air i Macbook Pro. Te drugie różnią się parametrami i ilością portów, ale w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat nie ma tam już wariantów z Touchbarem i bez — bo wszystkie wyposażone są w OLEDowy pasek. Z oferty zniknął także komputer nazwany po prostu Macbook. I im dłużej rozmyślam nad rozważaniami Ewana Spence’a z Forbesa, tym bardziej skłaniam się ku temu, że porzucenie Macbooków Air byłoby świetnym pomysłem. A lepsza okazja niż nadchodząca zmiana architektury i przejście na ARM długo się nie powtórzy.

Macbook i Macbook Pro — tyle w portfolio wystarczy

Skoro gigant z Cupertino zdecydował się porzucić małe Macbooki, a jego obecna oferta to kultowe już Airy i nieco mocniejsze Pro — to sam nie bardzo widzę sens jakichkolwiek dopisków w nazwie tych pierwszych urządzeń. To komputery odrobinę tańsze, z takimi samymi klawiaturami, kapkę gorszymi podzespołami i bez wspomnianego paska. Lekkie, bez głośnych systemów chłodzenia, wyposażone w ekran Retina. Słabsze — bo i nie są kierowane ku bardziej zaawansowanym (profesjonalnym) użytkownikom. Teoretycznie: dla wszystkich, w co pragnie wierzyć Apple wyceniając je tak łaskawie (ugh). Nowa architektura ma szansę przynieść jeszcze dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu i okiełznać też kwestie przegrzewania. A przy okazji uporządkować nazewnictwo, by było tam trochę porządku. Bo umówmy się: elementy które przed laty wyróżniały Airy teraz już nie są żadnym wyznacznikiem. Ani cena, ani lekkość, ani cienkość. Te dwie ostatnie to właściwie standard każdego komputera przenośnego Apple. Ceny komentować nie będę, ale porządek się przyda.