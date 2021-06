Apple pracuje nad Macbookiem Air z wyższej półki? Oto co ma się zmienić w komputerze

Nowy Macbook Air prawdopodobnie będzie nieco droższą propozycją w katalogu Apple

Według informacji którymi podzielił się Mark Gurman na łamach Bloomberga, nowy Macbook Air miałby być komputerem z dwoma portami USB typu C (dla przypomnienia – obecny model także więcej ich nie oferuje ;) oraz mocniejszą wersją autorskiego czipu Apple M1. Komputer miałby także oferować mocniejszy układ graficzny.

Na tym jednak jeszcze nie koniec rewelacji związanych z nowymi Macbookami Air. Od jakiegoś czasu plotkuje się, że miałyby one przywrócić (w jakiejś formie) złącza MagSafe. Ponadto znany ze swoich przecieków Jon Prosser już kilka tygodni temu wspominał, że nowa seria Macbooków Air ma być kolorowa. Coś na wzór komputerów iMac z M1. Tak, tych samych których część użytkowników zmaga się z bardzo wstydliwym problemem… a mianowicie: krzywym ekranem. Poza tym Macbooki Air miałyby mieć mniejsze ramki, przez co komputer miałby stać się odrobinę mniejszy, powiększone miałyby zostać klawisze funkcyjne, a gładzik odrobinę pomniejszony.

Na tę chwilę to wszystko jednak plotki, przecieki, analizy i wieści od informatorów. Na ile w nich prawdy – dowiemy się prawdopodobnie dopiero jesienią, kiedy to spodziewamy się oficjalnej prezentacji nowego zestawu komputerów od Apple. Mimo wszystko tamtejsza konstrukcja jest na tyle cienka i mała, że raczej trudno będzie nawet magikom z Apple wykrzesać z niej coś więcej. Oczywiście trudno wykluczyć to, że firma postanowi na bieżąco wprowadzać zmiany analogiczne do tych z Macbooków Pro — ale to w nich mają powrócić czytniki kart oraz złącze HDMI. Podobno też komputer miałby doczekać się ekranu Mini LED — możliwe, że nowe modele Macbook Air pójdą tą samą ścieżką i w ofercie będzie można wybierać. Tak jak są dwie półki cenowe Macbooków Pro, tak i tutaj będą dwa zestawy. Jednak prawdopodobnie cenowo / wagowo będą one na tyle zbliżone do tych drugich modeli, że trochę jednak mija się to z celem…

