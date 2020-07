Komputery Mac z ARM ze wsparciem Microsoftu

Pierwsze komputery Mac z architekturą ARM mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Najnowsze plotki i przecieki sugerują, że w pierwszej kolejności zmiany czekają MacBooki Air i Pro. Programiści już mogą korzystać z tej platformy — Apple udostępniło im specjalne wersje komputerów Mac mini z procesorem A12X, 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Ruch ten ma zachęcić do tworzenia i dostosowywania oprogramowania dla komputerów z ARM. Jednak bez odpowiednich narzędzi, nie tylko tych dostarczanych przez Apple, może się to nie udać. Przyszli posiadacze Maców pozbawionych procesorów Intel otrzymają też do swojej dyspozycji Visual Studio Code — wieloplatformowego narzędzia Microsoftu, z którego w chwili obecnej korzysta ok. 11 milionów programistów.

Jak podaje portal ZDNet, Microsoft bacznie przygląda się sytuacji komputerów Mac z ARM i zapowiada, że wsparcie dla tej platformy jest bardzo ważne dla firmy. Wielu programistów korzysta z macOS więc trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nagle skończy się wsparcie — tym bardziej, że firma sama mocno inwestuje w ARM i udostępnia narzędzia współpracujące z tą platformą. Wzrostem zainteresowania komputerami z ARM nie jest zaskoczony Steven Sinofsky — były prezes wydziału Windows w Microsoft. Twierdzi on, że przyszłość leży w ARM, za dwa lata Intel przejdzie do historii, a najlepszym rozwiązaniem dla programistów będzie właśnie Mac oparty na architekturze ARM.

Visual Studio Code na komputerach Mac z ARM to tylko kwestia czasu. Microsoft zapowiada wsparcie dla nowych rozwiązań Apple

Pod koniec maja tego roku Visual Studio Code trafiło na pierwsze urządzenia ARM z Windows 10. A to oznacza, że zainteresowanie programiści, którzy myśleli nad przesiadką na komputer Microsoft Surface Pro X mogą to zrobić bez większych zmartwień, że nie będą mogli korzystać z tego narzędzia. Początkowo VSC dla ARM z Windows 10 było dostępne wyłącznie jako wydania Nightly w Visual Studio Code Insiders. 10 lipca udostępniona została nowa wersja Visual Studio Code z numerkiem 1.47, która oprócz wielu interesujących zmian, wprowadza do stabilnej wersji wsparcie dla ARM. A to powinno oznaczać, że obsługa nowych komputerów Mac opartych na autorskich rozwiązaniach Apple powinna być tylko kwestią dostosowania aplikacji do nowych możliwości.