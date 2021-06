Wszyscy będą zadowoleni z powrotu Lupina. Nowe odcinki to powtórka z rozrywki

Netflix był niezwykle okrutny udostępniając widzom tylko 5 z 10 odcinków. Na drugą część kazano nam czekać kilka miesięcy, co jest ciekawym i coraz częściej stosowanym zabiegiem przez platformę. Na ile jest to efekt pandemii i problemów z realizacją seriali, a na ile chęć wymuszenia przedłużania subskrypcji przez widzów – nigdy się nie dowiemy. Urwanie historii w tak krytycznym momencie sprawiło, że apetyt na kontynuację był przeogromny, ale mając na względzie dotychczasowe odcinki chyba nikt nie spodziewał się, że kolejne epizody będą zupełnie inne.

Lupin to wciąż kwintesencja rozrywki

Nowe odcinki „Lupina” to w dalszym ciągu mieszanka retrospekcji z czasów dorastania głównego bohatera oraz jego aktualne starania w wymierzeniu sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym za utratę ojca. Scenarzyści nie krępowali się wielokrotnie korzystać z tych samych mechanizmów, które działały do tej pory, więc ponownie mamy do czynienia z oszustwami i trickami Diopa, które powodują uśmiech na twarzy widza, ale nie uruchamiają u niego ani jednej szarej komórki.

Netflix uratował ten serial i pokazuje zwiastun nowego sezonu Rojst ’97

Nawet gdy nie widzimy, jak dokładnie udało mu się oszukać przeciwników, to chwilę później prezentowana nam jest inna perspektywa tej samej sceny, by przekonać nas, że Diop to mistrz w swoim fachu. Na działania wielu osób w jego otoczeniu można by machnąć ręką, bo są to postacie tak bezmyślne i naiwne, że bywają chwilę, gdy bywa to irytujące.

Czy nowe odcinki Lupina bawią równie dobrze?