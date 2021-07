Lumia nie umiera nigdy. Windowsa 11 też uciągnie…

Z Lumią w nową epokę

Udane uruchomienie Windowsa 11 na Lumii 950XL zaprezentował student inżynierii Gustave Monce, który jest członkiem 15-osobowego zespołu, który od lat dopracowywał projekt Windowsa 10 na te telefony. Jak powiedział przedstawicielom The Verge, to właśnie dzięki wcześniejszym doświadczeniom z Windows 10 dla ARM i Windows 10X, nowy system już po paru dniach mógł zostać zainstalowany na Lumii 950. Co warto podkreślić, system nie ruszył od tak sobie, ludzie z Lumia WOA Project musieli przeportować na niego część przygotowanych dla Windows 10 sterowników.

Jak to działa?

Z tego, co można zobaczyć na krótkim filmie Windows 11 działa może nie za szybko, ale też bez jakichś dramatów (mowa oczywiście o działaniu samego systemu, nie aplikacjach). Interfejs przeskalował się całkiem estetycznie, choć od razu widać, że nie jest dostosowany pod względem UI/UX do działania na telefonie. Oczywiście całość nie nadaje się do niczego więcej niż zabawy, nie działają kamery, bateria znika w oka mgnieniu, a funkcje komunikacyjne (telefon, wiadomości) działają niestabilnie lub w ogóle. Jednak jako pokaz możliwości tak sprzętu i programistów… robi wrażenie.

Dla lubiących tego typu zabawy twórcy przygotowali specjalną stronę, na której można znaleźć narzędzia, sterowniki, instrukcje i dokumentację całego projektu, zarówno w wersji dla Windows 10, jak i 11. Tak więc jeśli w szufladzie leży Wam zapomniana Lumia 950, sami możecie sprawdzić, jak poradzi sobie z systemem debiutującym 5 lat po jej śmierci.

Źródło: [1]