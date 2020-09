Podpisane dzisiaj porozumienie formalizuje współpracę na rzecz rozwoju mikromobilności w Lublinie. Z uwagi na brak regulacji w zakresie hulajnóg na poziomie ustawowym i jasnego określenia ich miejsca na drodze, podejmujemy takie próby na gruncie lokalnym. Porozumienie ma na celu uporządkowanie sposobu korzystania z hulajnóg, które umożliwią bezpieczne korzystanie ze wspólnych przestrzeni publicznych wszystkim uczestnikom ruchu – Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Parkowanie i jeżdżenie w wybranych obszarach zabronione

Porozumienie osiągnięto też w kwestii parkingów dla hulajnóg, które były pozostawiane w miejscach gdzie utrudniały przemieszczanie się pieszym czy rowerzystom. Zdarzały się też sytuacje, że w jednym miejscu pozostawiano nawet kilkanaście hulajnóg kompletnie blokując ruch. W związku z tym zdecydowano, że w wybranych obszarach pozostawienie hulajnogi nie będzie w ogóle możliwe i choć niektóre z nich są ustalone na stałe (Ogród Saski, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Królewskiej a także teren Starego Miasta w okresie funkcjonowania ogródków gastronomicznych, czyli od 1 maja do 31 października), to miasto pozostawiło sobie możliwość wyznaczania w przyszłości kolejnych, między innymi na wypadek imprez masowych czy wydarzeń kulturalnych.

Użytkownik nie dokona zwrotu hulajnogi na obszarze wyłączonym, co będzie oznaczało, że w aplikacji nie będzie możliwe kliknięcie opcji sugerującej zwrot urządzenia. Brak takiej możliwości spowoduje, że karta użytkownika wprowadzona do aplikacji jako środek płatniczy będzie obciążana do momentu dokonania zwrotu poza obszarem wyłączonym.

Właściwy ruch, ale czy przepisy dotyczą wszystkich?