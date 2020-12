Lubicie podcasty? Ja je uwielbiam, a ten biznes dopiero się rozkręca!

Oczywiście, gdy mówimy o podcastach, to musimy w dużym stopniu odnosić się do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To właśnie Amerykanie przecierają szlaki i są kilkanaście kroków przed nami. To, co widzimy u nas w Polsce, jak i w kilku państwach Europy przypomina patrzenie w przeszłość.

W 2006 roku tylko 22% amerykańskiej populacji miała świadomość, czym są podcasty i podcasting. W 2020 jest to już 75%! Procenty oczywiście to względna rzecz i nie oddają do końca tego, jak to realnie wygląda, dlatego posłużę się trochę bardziej namacalną wartością.

W 2006 populacja Stanów Zjednoczonych była na poziomie 298,4 miliona ludzi co daje nam ok. 65,6 miliona potencjalnych słuchaczy. To sporo! W tym roku ta liczba wzrosła aż do 249,6 miliona potencjalnych odbiorców (populacja w 2020 szacowana jest na 332,8 miliona)!