Polska Grupa Lotnicza przejmuje niemiecki Condor

Wiadomość której nadejścia się nie spodziewano tak szybko. Condor znalazł nowego właściciela i jest nim Polska Grupa Lotnicza, właściciel m.in. Polskich Linii Lotniczych LOT.

Dwadzieścia milionów rocznie — tylu pasażerów mają obsłużyć Polskie Linie Lotnicze po oficjalnie ogłoszonej dzisiaj transakcji. Właściciele LOT, Polska Grupa Lotnicza, potwierdziła krążące wcześniej informacje dotyczące przejęcia linii lotniczych Condor Flugdienst. Po upadku najstarszego biura podróży, Thomas Cook, sytuacja firmy nie wyglądała zbyt kolorowo. O tym że prowadzone są negocjacje związane z tym jak dalej będzie wyglądać sytuacja firmy było od dawna wiadomo. Teraz, już oficjalnie, wiemy kto przejmie Condora, a także jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość linii lotniczej.

Jak informuje serwis Fly4Free — transakcja ma zostać sfinalizowana do końca kwietnia 2020 — i choć dokładna kwota transakcji nie została ujawniona, to mówi się o sumach rzędu 630 milionów Euro — z czego 380 milionów to spłata kredytu od niemieckiego rządu. Sama marka nie zostanie wchłonięta przez LOT: zachowa swoją odrębność i identyfikację, tamtejsi pracownicy nie muszą także martwić się o masowe zwolnienia. Polska Grupa Lotnicza chce, by to właśnie przejęty Condor był odpowiedzialny za obsługę wakacyjnych przelotów i czarterów.

Transakcja ta wygląda niezwykle odważnie — ale to żaden sekret, że Polskie Linie Lotnicze ostatnio rosną bardzo dynamicznie i… przestają się już wyrabiać. Czy tak dynamiczna rozbudowa i przejęcie dużego gracza wyjdzie im na dobre — dopiero się okaże. Ryzyko jest spore, ale trzymam kciuki. No i przyznaję, że jestem szczerze zaskoczony — bo mimo napływających plotek nie do końca wierzyłem że to się uda. A już na pewno nie w to, że całość uda się tak szybko sfinalizować.

Źródło: Polska Agencja Prasowa