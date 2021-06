Takiego Lokiego uwielbiamy. Oceniamy nowy serial Marvela

Loki to charakterny bohater Marvela, któremu mało kto kibicuje, ale każdy darzy go pewną dozą sympatii. Do opowiadanych historii zawsze wnosi humorystyczny element, a Tom Hiddleston to chyba jedyny aktor, który mógł mu nadać tyle… elegancji i braku ogłady jednocześnie. Ma niewyparzoną gębę, ale szybko kombinuje i potrafi wyjść z niejednej trudnej sytuacji. Sporo nabroił, ale przysłużył się w kilku ważnych sprawach. Czy to sprawiedliwie, że może zostać osądzony za swoje działania? Odpowiedzią na to pytanie może być fabuła serialu „Loki”.

Loki w opałach, czyli serial o ulubionym łotrze z MCU