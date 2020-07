Granica między nami, a robotami właśnie się zaciera. To przerażające, a zarazem fantastyczne

Kocham naukę, szczególnie za projekty tego typu. Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Singapuru opublikowali efekty swoich badań, w których wykorzystali neuromorficzny* układ opracowany przez Intel o nazwie Loihi do stworzenia sztucznej skóry wyposażonej w zmysł czucia. Tak tak, sztuczna skóra, która czuje i robi to 1000 razy szybciej niż ludzki układ nerwowy.

Nie dość, że czuje to jeszcze jest w stanie rozpoznać kształty, teksturę dotykanego obiektu, a nawet określić jak twardy czy miękki jest dany przedmiot! Również tutaj liczba robi wrażenie. Wyobraźcie sobie, że robi to 10 razy szybciej niż trwa…mrugnięcie oka. Ciężko to sobie nawet wyobrazić. Tak, zachwycam się jak małe dziecko widokiem prezentu pod choinką.

Nieograniczone zastosowania

Pomoc ludziom po ciężkich wypadkach czy budowanie mechanicznych kończyn nowej generacji to tylko pierwsze zastosowania jakie przychodzą na myśl, ale prawda jest taka, że mając taki mechanizm można pozwolić sobie na naprawdę wiele.

Co ciekawe cały system jest naprawdę energooszczędny. W przypadku testu z tłumaczeniem tekstu zapisanego w języku Braille’a system przygotowany przez naukowców z NUS osiągnął skuteczność na poziomie 92% zużywając przy tym 20 razy mniej energii niż podobny system oparty o tradycyjny procesor.

Nowa sztuczna skóra może być komponentem tworzącym większą całość. Naukowcy z singapurskiego uniwersytetu przygotowali również prototyp robota, który dodatkowo został wyposażony w system kamer służący do zbierania danych wizualnych. Nauczyli go klasyfikowania różnego rodzaju kontenerów.

Teoretycznie poprawa wyników nie jest duża. To „tylko” 10% większa skuteczność i szybsze o 21% rozpoznawanie obiektów. Cała sztuczka polega na tym, że tak skonstruowany mechanizm nie tylko działa sprawniej, ale równocześnie zużywa 45 razy mniej energii niż system oparty o najwydajniejszy układ GPU.

Strach się bać co będzie dalej, ale nowy układ Intela zdaje się dawać niesamowite możliwości. Roboty, które rozpoznają otoczenie szybciej i lepiej od nas? Na szczęście to nie terminator, co najwyżej jego ręką, ale wyniki są imponujące. Oby badania były prowadzone dalej, a sam prototyp znalazł praktyczne i komercyjne zastosowanie.

* Jest to Intelowski układ oparty na mechanizmach, które rządzą naszym mózgiem. Mówimy tu o sztucznych neuronach i synapsach. Przez podobieństwo do ludzkiego mózgu wielu uważa, że to najprostsza droga do stworzenia prawdziwego SI.

