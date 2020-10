Logowanie przez Facebooka: czy jest bezpieczne?

Drugą kwestią są oczywiście sprawy z bezpieczeństwem samego logowania do Facebooka. Jeżeli nie używamy swojego, zaufanego komputera (np. jesteśmy w kafejce internetowej), zdecydowanie nie powinniśmy używać tego sposobu logowania. W takich miejscach bardzo łatwo o to, by komputer został zainfekowany chociażby keyloggerem, który jest w stanie przechwytywać to, co wpisujemy na klawiaturze. Jeżeli więc zalogujemy się tam do Facebooka, jest szansa, że hakerzy przejmą nasze konto, co może prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji.

Logowanie przez Facebooka z urządzeń mobilnych – ta sztuczka ułatwia życie

Wielu z nas nigdy nie wylogowuje się z social mediów na naszych smartfonach. Dlatego też, jeżeli w którejś z aplikacji na telefony (np. Spotify) używamy logowania się przez Facebooka, nigdy nie musimy logować się do samego serwisu, by przejść do aplikacji. Program bowiem sam sprawdza, czy na telefonie jesteśmy zalogowani do portalu społecznościowego, dzięki czemu takie logowanie jest proste i szybkie. Co jednak, jeżeli nie chcemy w razie zgubienia telefonu narażać się na kradzież tożsamości. Otóż możemy automatycznie wylogowywać się z Facebooka po zakończeniu sesji. Nie znaczy to jednak, że musimy za każdym razem wpisywać login i hasło, gdy chcemy uwierzytelnić swoje konto w jakiejś nowej usłudze. Większość popularnych menedżerów haseł oferuje dziś bowiem funkcje automatycznego wpisywania loginów i haseł w aplikacji. Patrząc na to, że dziś można zabezpieczyć dostęp do nich odciskiem palca, wystarczy jedno kliknięcie by do danego programu zalogować się z Facebooka.