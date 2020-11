Ta cena jest zdecydowanie uzasadniona. Recenzja myszy Logitech MX Anywhere 3

Odgłosy kliknięć z myszki są… klasyczne. Nie powiedziałbym, że jest ona specjalnie cicha – będzie raczej łatwo słyszalna przez inne osoby w tym samym pomieszczeniu, a to jest dla niektórych bardzo istotne. Jeśli nie przepadacie za czymś takim, to może sprawiać pewien problem. Mnie to zupełnie nie przeszkadzało, tym bardziej, że bardzo spodobała mi się elektromagnetyczna praca rolki MagSpeed, która może działać w dwóch trybach. Pierwszy z nich jest zupełnie płynny i bardzo precyzyjny, zaś w drugim możemy polegać na zapadkach, co ogranicza i stopniuje przewijanie.

W obydwu przypadkach można jednak błyskawicznie przewinąć bardzo obszerny dokument czy stronę. Sama rolka wykonana jest z obrobionej stali, a na wierzchu znajdują się dwa rzędy ledwo wyczuwalnych wcięć, co zapobiega ślizganiu się. Klikanie za jej pomocą wymaga przyzwyczajenia się, ponieważ jest totalnym przeciwieństwem dla klawiszy – niemalże nie słyszmy kliknięcia, a skok jest wręcz minimalny. Gdy przywykłem do tego dysonansu, rolka sprawdza się znakomicie w każdej sytuacji.

Rozmiar myszy ma znaczenie

Wspominałem jednak, że mszy MX Anywhere 3 od Logitecha jest dość skromnych rozmiarów. Dokładne wymiary to 34,4 mm na 65 mm na 100,5 mm i choć mam raczej niewielkie dłonie, to muszę przyznać, że do tej pory nie znalazłem optymalnego sposobu na uchwyt, którego nie zmieniałbym w trakcie pracy. Czasem pracuję z wyprostowanymi palcami i dłonią spoczywającą na myszce, a czasem palce wskazujący i środkowy są lekko podwinięte, jeśli dużo operuję środkowym i bocznymi przyciskami. W konsekwencji nadgarstek nie zawsze jest rozluźniony i zacząłem to odczuwać.

Dodatkowe przyciski i aplikacja Logitech Options

O duecie dodatkowych przycisków i oprogramowania Logitecha mógłbym jednak pisać same zachwyty. Żałuję, że niektórzy producenci nie oferują tej samej swobody i nie podchodzą równie kreatywnie do tworzenia oprogramowania towarzyszącego myszom, jak wygląda to w przypadku modelu MX Anywhere 3. Chwilę po podłączeniu nadajnika do portu USB, system powiadomił mnie o możliwości pobrania dodatkowej aplikacji, dzięki której będę mógł dostosować pracę myszy do swoich upodobań. Tak uczyniłem – chwilę później siedziałem w ustawieniach programu i sprawdzałem, które ze scenariuszy będą mi najlepiej służyć. Jeśli kupicie tę mysz, to uwierzcie mi, że żadna ze spędzonych w aplikacji minut nie będzie zmarnowana, ponieważ później pracuje się szybciej i efektywniej.

Dodatkowe możliwości myszy Logitech MX Anywhere 3 nie są od razu widoczne

Aplikacja dzieli się na trzy zakładki, które pozwalają zarządzać 1) rolą każdego z przycisków, 2) wskaźnika i przewijania 3) funkcji flow odpowiadającej za jednoczesną pracę na trzech komputerach z możliwością przekazywania plików. W pierwszej z nich dostosowywałem ustawienia najdłużej, ponieważ oprócz globalnych ustawień dotyczących systemu i wszystkich programów, możliwe jest także ustawienie odmiennego zastosowania przycisku w dowolnej aplikacji (lub kilku za jednym razem).

Wypisywanie każdego ze scenariuszy użycia przycisków mijałoby się z celem (zerknijcie na zrzuty ekranu), dlatego skupię się na najciekawszej i najbardziej charakterystycznej funkcji wykorzystującej środkowy przycisk (znajdujący się poniżej rolki na myszy).

Środkowy przycisk potrafi naprawdę dużo