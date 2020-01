TomTom przeanalizował ruch pojazdów na drogach aż 416 miast w 57 krajach na całym świecie i okazało się, że najwięcej dodatkowego czasu w korkach – 71%, w porównaniu do standardowego natężenia drogowego, spędzają mieszkańcy indyjskiego Bengaluru (10 mln mieszkańców). Dalsze miejsca na podium zajęły Manila i Bogota.

Ralf-Peter Schäfer, TomTom VP of Traffic information:

Globalnie jest jeszcze dużo do zrobienia, zanim poziom natężenia ruchu zostanie opanowany. Z czasem rozwój autonomicznych pojazdów i usług wspólnego użytkowania samochodów pomoże zmniejszyć zatory, ale ważne dla planistów i decydentów jest to, aby mogli zacząć działać już teraz. Powinni zatem korzystać ze wszystkich dostępnych im narzędzi do analizy poziomu natężenia ruchu i jego skutków, aby móc podejmować kluczowe decyzje dotyczące infrastruktury. Również kierowcy mają do odegrania pewną rolę. Niewielkie zmiany w ich zachowaniu mogą mieć ogromne znaczenie.