Lodówki Vestfrost mrożą, chłodzą i… chronią

Przeciwko wirusom i zapachom

Lodówki z najnowszej linii produktowej Vestfrost dysponują aktywnym systemem obrony przeciw bakteriom, wirusom i grzybom. Mowa o specjalnie zaprojektowanym module, wyposażonym w diodę UV-C LED oraz filtrze z aktywnym węglem. Oba te elementy składają się na autorski system ochrony o nazwie purebeam+. Dba on o to, by wnętrze chłodziarki było wolne od wymienionych we wstępie niebezpiecznych mikrobów, które mogą znaleźć drogę do naszej lodówki na przykład poprzez opakowania.

Ale to nie wszystko. Każda osoba ceniąca oryginalne i różnorodne jedzenie wie, że udane zakupy mogą „zbudować” we wnętrzu lodówki… całkiem zaskakującą kompozycję zapachową. Mieszanka aromatów z różnych źródeł niekoniecznie musi być tak atrakcyjna, jak zapachy każdego z naszych produktów z osobna. Vestfrost postanowił rozwiązać ten problem i w swoich najnowszych chłodziarko-zamrażarkach zastosował filtr węglowy. Dzięki niemu nieprzyjemne zapachy z lodówki zostaną zredukowane.

W walce z niechcianymi zapachami pomaga też autorski system NoFrost Multi. Dwa niezależne obiegi powietrza w chłodziarce i zamrażarce sprawiają, że przechowywane produkty chłodzone są równomiernie i wolniej wysychają, zapachy nie mieszkają się między komorami, a na ścianach urządzenia nie osadza się szron i lód.

Z kolei technologia MetalCooling, której kluczowym elementem jest metalowa ściana tylnej części chłodziarki, pozwala na utrzymywanie bardzo stabilnej temperatury. To dzięki niej po otwarciu i zamknięciu drzwi, warunki wewnątrz szybko powracają do ustawionych wartości. Ma to pozytywny wpływ nie tylko na stan przechowywanych w środku produktów, ale długoterminowo również na wysokość rachunków za energię elektryczną.

Ochrona owoców i warzyw

Projektanci tych urządzeń poświęcili sporo uwagi na warzywa i owoce. W specjalnie zaprojektowanej do ich przechowywania szufladzie zastosowano filtr o nazwie MaxiFresh. Jest on odpowiedzialny za eliminację etylenu, powstającego naturalnie w procesie dojrzewania roślin. Dzięki temu oraz systemowi umożliwiającemu kontrolę poziomu wilgotności w szufladzie przechowywane tam owoce i warzywa znacznie dłużej zachowują świeżość, smak i jędrność.

Wzorcowa funkcjonalność

Vestfrost jak zwykle zadbało o wysoką użyteczność i ergonomię swoich produktów. Lodówki posiadają kilka specjalnie zaprojektowanych pojemników i schowków, dedykowanych specyficznym produktom, takim jak wspomniane już owoce i warzywa, jajka, butelki czy mięso i ryby. Do dyspozycji użytkownika jest też zintegrowany pojemnik na lód.

Dla przechowywania wrażliwych produktów z krótkim terminem spożycia (jak mięso i ryby) przygotowano specjalną komorę 0° C. Dzięki optymalnemu poziomowi wilgotności i temperatury panującemu wewnątrz, można w niej dłużej przechowywać świeże produkty bez potrzeby zamrażania czy rozmrażania. Komora jest szczelnie zamykana, co gwarantuje, że nawet podczas częstego otwierania lodówki, żywność nie będzie narażana na zmiany temperatur.

Cechą charakterystyczną dla lodówek tego producenta jest specjalna, przenośna półka na wina. Kolejnym autorskim rozwiązaniem jest składana półka vShelf, która umożliwia znacznie bardziej efektywną aranżację wnętrza. Dzięki niej bez problemu będziemy w stanie przechowywać dwupoziomowy tort czy wysoki garnek.

Oświetlenie lodówek Vestfrost jest wielopunktowe i realizowane przy pomocy energooszczędnych oraz wytrzymałych żarówek typu LED. O oszczędność energii dba też tryb pracy ekonomicznej, z którego warto skorzystać na przykład w czasie wakacyjnych wyjazdów.

Ważnym dodatkiem dla rodzin z dziećmi są specjalne zabezpieczenia uniemożliwiające otworzeni drzwi naszym milusińskim. Lodówki mają też alarm ostrzegający nas przez pozostawieniem otwartych lub niedokładnie zamkniętych drzwi. Starowanie parametrami pracy lodówek odbywa się za pośrednictwem czytelnego panelu dotykowego.

Dla każdego coś dobrego

Nową serię chłodziarko-zamrażarek wyróżnia bardzo nowoczesny, minimalistyczny design. Do wyboru mamy modele w kolorze Inox, błyszczącej fortepianowej czerni oraz czarne w matowym wykończeniu. Lodówki produkowane są w dwóch rozmiarach, mniejsza dysponuje pojemnością całkowitą 331 l, a większa 367 litrów. Wielkość zamrażarki jest w obu przypadkach taka sama i wynosi 101 litrów.

Urządzenia wyróżniają się cichą pracą, wydawane przez nią dźwięki nie przekraczają poziomu 41 decybeli. Część chłodząca pracuje w zakresie temperatur od 2 do 8°C, zamrażarka mrozi do poziomu -24°C. Szacowane roczne zużycie prądu tych urządzeń to 250 kWh, co pozycjonuje je w nowej klasie energetycznej E.

Vestfrost Art Collection

Oprócz najnowszej serii lodówek warto zwrócić też uwagę na urządzenia tego producenta sygnowane znakiem Vestfrost Art Collection. W ich przypadku design w stylu retro połączono z doskonałymi grafikami w stylu Andy Warhola, autorstwa malarki Urszuli Clarise. Jeśli szukacie sprzętu, który podkreśli niepowtarzalny styl waszej kuchni, chłodziarko-zamrażarki Vestfrost z tej rodziny mogą być strzałem w dziesiątkę.

Nie tylko lodówki

W ofercie firmy znajdziecie jednak nie tylko lodówki. Vestfrost jest także producentem funkcjonalnych i ciekawie zaprojektowanych kuchni wolnostojących i okapów. Jeśli jesteście koneserami win, znajdziecie w ich ofercie doskonałej jakości domowe chłodziarki im dedykowane. Pomimo że są przeznaczone na rynek konsumencki, zostały stworzone z wykorzystaniem doświadczeń, jakie Vestfrost zdobyło przy produkcji urządzeń profesjonalnych przeznaczonych dla sklepów, restauracji czy hoteli.

Ważną grupą produktów są też inteligentne i wydajne oczyszczacze powietrza. To dzięki doświadczeniom zdobytym przy ich produkcji, technologie takie jak UV-C LED mogły zostać zaadaptowane dla najnowszych modeli lodówek Vestfrost.

Podsumowanie

Vestfrost to marka premium oferująca może nie bardzo rozbudowaną, ale za to dopracowaną i funkcjonalną rodzinę produktów. Ich najnowsze lodówki wprowadzają szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dzięki którym nasza żywność będzie mogła być przechowywana dłużej, a my będziemy mieć pewność, że nie przeniesiemy na talerz niebezpiecznych mikrobów, co w czasach pandemii jest szczególnie ważne. Całą ofertę produktów tej firmy możecie zobaczyć na ich stronie vestfrosthome.eu.

Tekst powstał we współpracy z firmą Vestfrost.