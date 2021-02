Po takim dokumencie lepiej rozumiesz piłkę nożną. Na tytuł mistrzów czekali 30 lat

Zamknięcie całej drogi po tytuł w 100-minutowej produkcji jest fizycznie niemożliwe, dlatego musimy pogodzić się z dość szybkim przechodzeniem z tematu na temat, a to, czego mogą tu szukać niektórzy fani – czyli skrótów najważniejszych spotkań i bramek z każdego meczu – zostało podane w prawdziwej pigułce. I cieszę się, że obrano taką drogę przy tworzeniu dokumentu, ponieważ highlightsy i klipy z golami znajdziemy na YouTube, a w dokumencie zostało więcej miejsca na zakulisowe materiały. Podoba mi się też niezauważalna rola twórców – nie skorzystano z narratora, nie wiemy kto zadaje pytania – więc nie mamy wątpliwości kto jest prawdziwym głównym bohaterem materiału.

Oryginalny tytuł brzmi znacznie, znacznie lepiej

„The End of the Storm”, bo taki jest oryginalny tytuł debiutującego w Polsce jako „Liverpool: Powrót mistrzów” dokumentu, znakomicie wciąga nas w świat futbolu, którego nie znamy. Podejrzewam, że nawet dla zagorzałych fanów piłki angielskiej/Liverpoolu będzie to nie lada gratka, tym bardziej, że realizacyjnie mamy do czynienia z naprawdę udanym dokumentem. Można by sądzić, że gdyby rozbudowano go do rozmiarów mini-serii liczącej cztery czy sześć odcinków, byłby lepszy ze względu na bogatszą zawartość, ale nie wiem, czy w takiej sytuacji nie straciłby na dynamice i uroku. A tak po 100 minutach naprawdę czuć satysfakcję z seansu. Premiera na Discovery+ zaplanowana jest na 22 lutego.