To koniec Wunderlist – co teraz?

Zgodnie z zapowiedziami Microsoftu, usługa Wunderlist zostanie wygaszona 6 maja i wszystkie dane, które się w niej znajdują zostaną usunięte. Dlatego firma pozwala wyeksportować listy zadań do innej usługi, która zastępuje ją w ofercie Microsoftu, czyli To Do. Wunderlist była moją ulubioną aplikacją do list zadań, ale niedługo po przejęciu jej przez Microsoft stało się jasne, że gigant nie zamierza utrzymać jej przy życiu, tylko przygotuje własną propozycję. Ta powstawała dość powolnie, niektóre podstawowe funkcje nie były dostępne na początku jej istnienia, ale dziś jest całkiem niezłym zamiennikiem dla Wunderlist. Niektórych opcji brakuje, ale jest o niebo lepiej niż na początku.

Microsoft To Do

Propozycja Microsoftu jest już dostępna w przeglądarce, a aplikacje wydano dla Windowsa, macOS, Androida oraz iOS-a (także iPadOS). Listy zadań można umieszczać w katalogach, dodawać do nich podzadania, notatki i przypomnienia. Pojawiła się także możliwość udostępniania list i współpracy nad nimi, a ostatnie aktualizacje przyniosły więcej możliwości personalizacji wyglądu list oraz dostępnych teł (wśród nich także te nawiązujące do Wunderlist).

Listy zadań Google

Prawdopodobnie najmniej skomplikowana aplikacja do list zadań w całym zestawieniu. Propozycja Google dostępna jest w formie web-aplikacji na każdą z platform, ale można z niej korzystać tylko wewnątrz innych usług, na przykład Gmaila czy Kalendarza Google, w formie bocznego paska. W Chrome można skorzystać z rozszerzenia, który pozwoli otworzyć usługę w odrębnym oknie, natomiast na mobile dysponujemy aplikacjami dla iOS-a i Androida. Desktopowych aplikacji brak, ale jest to zrozumiałe, bo Lista zadań od Google oferuje jedynie tworzenie list, dodawania zadań, sortowania na różne sposoby oraz integrację z Kalendarzem. Niektórym to wystarcza, więc dla takich osób usługa Google będzie wystarczająca.

Any.do

Jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych aplikacji do list zadań słynie między innymi z integracji z blisko 2000 usług, widoku kalendarza i współpracy nad listami oraz zadaniami z innymi użytkownikami. Jedną z kluczowych funkcji jest rozumienie naturalnej mowy (spotkanie we wtorek z Izą w kawiarni o 10:00), co najlepiej działa oczywiście w języku angielskim. Lista wspieranych przez Any.do platform robi wrażenie, bo znajdują się na niej nie tylko Android, iOS, Windows, macOS, ale także asystenci głosowi (Google, Alexa, Siri), smartwatchowe Wear OS i watchOS.

Todoist

Todoist przekona do siebie osoby, które lubią dokładnie planować swoją pracę dzień po dniu, manewrować zadaniami, dodawać nowe i przesuwać w czasie inne, a także dostawać pewnego rodzaju wynagrodzenia za ukończenie obowiązków. Darmowa wersja pozwala tworzyć ograniczoną liczbę projektów i zadań, a po opłaceniu comiesięcznego abonamentu pojawi się wyższy limit, opcja przypomnień, komentarzy czy dodawania plików. Jeśli chcecie uczynić z Todoist główne narzędzie do organizacji Waszej pracy, to nie widzę innej możliwości, jak wybrać płatną wersję. Aplikacje dostępne są na Windowsa, macOS, Androida, iOS-a, przeglądarek (Chrome, Safari, Firefox), zegarki Apple Watch i Wear OS. Dodatkowo powstała nieoficjalna apka dla Linuksa i pluginy do Gmaila oraz Outlooka.

Trello

Wunderlist służyło wielu osobom do organizacji pracy w zespołach i jeśli nadal nie wybraliście innej platformy, to może być dobry moment przy przenieść się do Trello. Usługa opiera swoje działanie na projektach i kartach, które można organizować i przenosić pomiędzy różnymi etapami trwania projektu. Jednocześnie istnieje możliwość komentowania, przypisywania osób do kart/zadań oraz załączanie plików. Trello posiada także płatne wersje, ale do podstawowych potrzeb darmowa oferta powinna być wystarczająca. Aplikacje znajdziecie na Androida, iOS-a, Windowsa i macOS. Siłą Trello jest też integracja z wielona innymi usługami, co pozwala zautomatyzować wiele procesów.

