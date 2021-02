Najnowsze „Listy do M. 4” od razu na Player.pl – takiej premiery jeszcze nie było

Polski hit „Listy do M.” powraca

Nic nie świadczy tak dobrze o sukcesie i popularności „Listów do M.”, jak ciągłe zainteresowanie widzów. Przed nami premiera już czwartej odsłony rodzimej serii filmów, których akcja rozgrywa się w czasie Bożego Narodzenia. „Listy do M.” od samego początku gromadziły w kinach ogromną widownię, a nowe części – wbrew ogólnym trendom – podobały się widzom jeszcze bardziej. Wystarczy spojrzeć na zainteresowanie publiczności: „Listy do M.2” ustanowiły nowy rekord otwarcia dla polskich filmów po 1989 roku, gdy w pierwszy weekend film obejrzało ponad pół miliona widzów, a wliczając pokazy przedpremierowa liczba ta przekroczyła 655 tysięcy widzów. Dwa lata później, kontynuacja „Listy do M. 3”, w sumie zdołała przekroczyć liczbę 3 mln widzów wyprzedzając w box office m. in. powracające na duży ekran „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”. Film znalazł się wysokim 9. miejscu w rankingu najchętniej oglądanych filmów w Polsce po 1989 roku.