Najbardziej aktywni w tym są twórcy aplikacji Glovo, którzy to podjęli już współpracę w tym zakresie z Carrefourem czy Biedronką. Żabka tez nie chce zostawiać pola konkurencji i rozpoczęła testy własnej usługi na szybkie zakupy online.

Pilotaż usługi podzielony jest na dwa rodzaje i dwa miasta. Pierwsza opcja „Zamów i odbierz” dostępna będzie w wybranych sklepach Żabki w Warszawie. Dzięki niej klienci korzystający z aplikacji Żappka, będą mogli w niej zamówić swoje produkty i odebrać już gotowe w sklepie.

Lista sklepów Żabka w Warszawie objętych usługą „Zamów i odbierz”

Warszawa – ul. Kowalczyka 9 lok. 9D Warszawa – ul. Śliska 3/1u Warszawa – ul. Sokratesa 9 lok U8 Pruszków – ul. Ceramiczna 16 Warszawa – ul. Jana Kazmierza 33A lok. U6 Warszawa – ul. Chłodna 11 Warszawa – ul. Poloneza 87 LOK. U2 Warszawa ul. Milenijna 45G/U1 Warszawa – ul. Rzeczypospolitej 10/42 i 43 Warszawa – Al. Jerozolimskie 136 Warszawa – ul. Bluszczańska 67 lok Warszawa – ul. Burakowska 16 Warszawa – ul. Melomanów 10/6U Warszawa – ul. Rejtana 17 Warszawa – ul. Łucka 18 Warszawa – ul. KEN 57 Warszawa – ul. Lechicka 14

W najbliższych dniach usługa wystartuje w następujących sklepach w Warszawie:

ul. Burakowska 16

ul. Nowolipki 14

ul. Posag 7 Panien 12/U2

ul. Płocka 5A

Tomasz Blicharski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Rozwoju w firmie Żabka Polska:

Obecna sytuacja przyspieszyła nasze prace nad tymi projektami, a dzięki innowacyjnym narzędziom i nowej metodzie pracy zespołów mogliśmy wprowadzić w jednym czasie oba rozwiązania do testów w naszej sieci. „Zamów i odbierz” umożliwia klientom zakup pośrednictwem aplikacji żappka, z której korzysta już ponad 2,8 mln użytkowników. „Żabka do domu” to usługa umożliwiająca zamówienie zakupów w wybranym pobliskim sklepie poprzez stronę www lub telefonicznie (przyp.red. telefonicznie od połowy kwietnia pod numerem 61 648 20 20) z dostawą do domu.

Druga opcja to “Żabka do domu”, dostępna w wybranych sklepach w Poznaniu, dzięki której w czasie krótszym niż godzina możemy otrzymać wybrane zakupy bez wychodzenia z domu. Żabka wyceniła tę usługę taniej niż Glovo, bo za jednorazowe zakupy z dostawą do domu zapłacimy 5 zł (Glovo – od 6,99 zł do 9,99 zł), a przy zakupach powyżej 80 zł obowiązuje darmowa dostawa do domu.

Lista sklepów Żabka w Poznaniu objętych usługą „Żabka do domu”

ul. Powstańców Wielkopolskich 14a ul. Hetmańska 55a LOK. 3 ul. Piekary 12 ul. Niegolewskich 11 ul. 3-go Maja 47 ul. Staszica 4 ul. Św. Marcin 45 ul. Kościelna 31 ul. 23 Lutego 2/Pl.Cyryla Ratajskiego9 ul. Mylna 32/34 lok.S3 ul. Gwarna 6 ul. Wawrzyniaka 28/30 ul. Wyspiańskiego 22 / Ułańska 2 ul. Zwierzyniecka 28 lok. U13 ul. E. Drużbackiej 1/1 ul. Zwierzyniecka 32 LOK. 39 ul. E. Orzeszkowej 2 ul. Henryka Dąbrowskiego 35/37 ul. Rynek Łazarski 2 ul. Sienkiewicza 20 ul. Głogowska 54 lok.1 ul. Prusa 2 ul. Głogowska 65 ul. Kraszewskiego 3 LOK. 4 ul. Strusia 5 ul. Jackowskiego 43 lok. U-1 ul. Stablewskiego 16 ul. Mickiewicza 19 ul. Kościelna 12-14

Pilotaż obu usług ma zostać rozszerzony w najbliższym czasie o większą liczbę lokalizacji sklepów Żabka.

Źródło: Żabka.