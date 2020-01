Platforma do zamawiania taksówek FREE NOW przeanalizowała właśnie najczęstsze miejsca dowozu i odbioru pasażerów w weekendowe wieczory i noce, w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce. To dość znacząca rekomendacja na dobrą zabawę dla tych z Was, którzy niezbyt często wyruszają w miasto w weekendowe wieczory lub są akurat w odwiedzinach w obcym mieście, a przynajmniej gwarantująca, że coś się w nich dzieje.

Na wstępie przytoczę parę faktów wprost z analizy FREE NOW, otóż najczęściej na wieczorne wypady w weekend wyruszamy o 19:00, a powroty planowane czy nie na 1-2 w nocy. Średni koszt przejazdu w godzinach pomiędzy 18:00 a 5:00 kształtuje się w granicach 25 zł w całej Polsce. Coś mi się wydaje, że jakby podali średni koszt w godzinach własnie pomiędzy 19:00 a 2:00, byłby on zdecydowanie większy, przynajmniej w Warszawie, no ale to tylko taka moja dygresja. FREE NOW wybrał do podzielenia się z nami uśrednionym kosztem za cały wieczór i całą noc dla całej Polski.

Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce:

Przejazd zamawiany przez aplikację to najpopularniejszy sposób przemieszczania się w weekendowe noce i najbardziej pracowity czas w tygodniu dla naszych kierowców. Zwłaszcza wśród tych kierowców, którzy decydują się na pracę w nocy, promujemy dobre nawyki gwarantujące bezpieczeństwo, m.in. przypominanie pasażerom o zapinaniu pasów oraz odczekanie aż pasażer, a zwłaszcza kobiety lub młode osoby podróżujące samotnie po zmroku, wejdą bezpiecznie do budynku.

Jeszcze jedną ciekawą prawidłowością wyciągniętą z analizy platformy może być fakt, że imprezowicze lubią się przemieszczać po mieście w nocy, wskazuje na to fakt, iż w każdym analizowanym mieście najczęściej powtarzające się adresy docelowe wybierane na dojazd na spotkanie czy imprezę, często różniły się od adresów odbioru po północy.

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Warszawie

Po tym krótkim wstępie możemy już przejść do najciekawszego punktu analizy, a więc konkretnych miejsc, które wybierają pasażerowie FREE NOW w weekendowe wieczory.

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Warszawie Ulica Lokale Koszykowa Hala Koszyki z kompleksem barów i restauracji Nowy Świat „Pawilony” z kameralnymi shot-barami Mazowiecka Kilkanaście klubów do wyboru Nowogrodzka skrzyżowanie z ul. Parkingową Wesele i Meta Marszałkowska Szereg lokali do wyboru – od klubu Capitol po bar Warmut

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Krakowie

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Krakowie Ulica Lokale Dolnych Młynów Ponad 30 lokali gastronomicznych i klubów Starowiślna Klub Shine Dietla Szereg klubów i shot-barów





Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Trójmieście

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Trójmieście Ulica Lokale “Monciak” – ul. Bohaterów Monte Cassino Mnóstwo restauracji, barów i klubów do wyboru Aleja Grunwaldzka Wiele restauracji i Galeria Bałtycka okolice Politechniki – ul. Siedlicka Kluby studenckie, m.in. klub Kwadratowa Świętego Ducha Szereg restauracji i pubów Gdynia – ul. Świętojańska Sporo klubów do odwiedzenia

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Katowicach

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Katowicach Ulica Lokale Mariacka i Warszawska Bary i kluby Mickiewicza Klub Pomarańcza





Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór we Wrocławiu

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór we Wrocławiu Ulica Lokale Plac Solny Restauracje, puby i shot-bary Tęczowa i Kazimierza Wielkiego, w kierunku Starego Miasta Sporo lokali do wyboru Ruska obok Świętego Mikołaja Barowym i klubowe zagłębie miasta, m.in. Klub Eter, Poziom 1 czy Bezsenność

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Poznaniu

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Poznaniu Ulica Lokale Głogowska, Świętego Marcina i Paderewskiego Restauracje i bary Małe Garbary Kluby HAH i Projekt LAB okolice ulic Szkolnej i Półwiejskiej Czekolada, Czarna Owca i SQ (w Starym Browarze)





Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Łodzi

Najpopularniejsze miejsca i lokale na weekendowy wieczór w Łodzi Ulica Lokale Piotrkowska Kluby i lokale Więckowskiego Restauracje i bary Narutowicza Klub Pewex Traugutta Klub Cubano Manufaktura Restauracje i bary





Źródło: FREE NOW.