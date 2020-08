Usługi VOD regularnie dodają, ale także kasują materiały ze swoich katalogów. O ile pierwszy scenariusz pasuje wszystkim, o tyle drugi — niekoniecznie. Z własnego doświadczenia powiem tylko, że nie ma dla mnie lepszej motywacji by coś obejrzeć, niż wieści że filmy (lub seriale) wkrótce znikną z katalogu danego VOD. Jeżeli były na mojej liście do obejrzenia, w mig otrzymują priorytet — i siadam do nich niemal natychmiast. A jak co miesiąc — z katalogu HBO Go zniknie kilkadziesiąt filmów i seriali. Dokładniej mówiąc: będzie ich 43.

Alicja po drugiej stronie lustra (2016) Alicja w krainie czarów (2010) Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość (2003) Dobry listonosz (2016) Dom wampirów (1971) Iniemamocni (2004) Joel (2018) Kraina Jane Austen (2013) Kraina jutra (2015) Krystal (2017) LEGO Przygoda (2014) Lemoniada (2018) Litość (2018) Mała Brytania (2003) Milcząca rewolucja (2018) Na granicy cienia (2011) Nie rozmawiaj z Irene (2017) Noc w muzeum 2 (2009) Noc w muzeum (2006) Ogród z brązu (2017) Pojedynek (1977) Posłuch (2018) Powiązania (2017) Przedszkolanka (2018) Sejf (2017) Statyści (2005) Szukając siebie (2000) Tacy byliśmy (1973) Ted – w imię miłości (2018) To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) Uczciwa kobieta (2014) W błękicie (2017) Wściekłe psy (2011) Z perspektywy Paryża (2018) Zabójczy Bóg (2017) Załoga G (2009) Zemsta Luny (2017) Ziemia pod nogami (2019) Ziemski raj (2018) Zniszcz mnie (2017) Złe wychowanie Cameron Post (2018) Ładunek (2018) Żniwa (2018).

Jak widać — powyższa lista jest naprawdę solidna i nie brakuje na niej hitów, prawdopodobnie wielu znajdzie jakieś zaległości które warto nadrobić. Sporo tam klasyków i świetnych produkcji które wspominam z przyjemnością (w tym wybitne, szalone i wyjątkowo szybkie LEGO Przygoda!), ale jak zwykle — też mam trochę braków. Także plany filmowe na najbliższe dwa weekendy ustaliły się prawie że automatycznie, a później to już gorący wrzesień na Netflix.

Źródło: Upflix