Czy Linux nadaje się do gier? Z nowym Wine 5.0 – całkiem nieźle

Prawie 7500 zmian w oprogramowaniu w ciągu roku od wydania poprzedniej wersji (Wine 4.0). Popularne środowisko pozwalające na uruchamianie programów napisanych z myślą o Windows otrzymuje kolejną paczkę usprawnień, która powoduje, że nawet ci fani Linuksa, którzy lubią sobie pograć na pecetach, pomyślą o nim jeszcze cieplej. Okazuje się bowiem, że sporo zostało zrobione właśnie po to, by w Wine dobrze czuli się gracze (choć nie tylko).

Jeżeli korzystasz z dystrybucji linuksowej na swoim komputerze i zapragniesz uruchomić program napisany dla Windows – myślisz od razu „Wine”. I słusznie, bo jest to zdecydowanie najlepszy sposób na uruchomienie czegokolwiek, co zostało stworzone pod system Microsoftu. Nie jest to rozwiązanie idealne (idealnym rozwiązaniem jest uruchomienie konkretnego programu na Windows…), ale w pewnych przypadkach będzie absolutnie wystarczające. Twórcom zależało również na tym, aby z Wine cieszyli się również gracze, których wśród fanów Linuksa przecież nie brakuje.

W Wine 5.0 pojawiło się wsparcie dla bibliotek Vulkan 1.1, a także mnóstwo poprawek wycelowanych we wsparcie Direct3D. Docenicie takie rzeczy jak chociażby fakt, iż… wygaszać ekranu nie będzie wstrzymywał działania aplikacji Direct3D. Wcześniej było to niemożliwe do uzyskania – teraz stanie się standardem. Gracze ucieszą się także z pełnego wsparcia wielu monitorów (oraz wielu adapterów graficznych). Pojawiły się także usprawnienia wycelowane w mechanizmy anti-cheat, które miały problem z funkcjonowaniem w środowisku Wine. Rozwijają się gry, ale równocześnie rozwija się także scena „oszustów”, którzy szukają metod uzyskania nielegalnej przewagi przede wszystkim w tytułach multiplayerowych.