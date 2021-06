Linux już natywnie na Makach z procesorami M1

Linux na komputerach Apple z procesorem M1 natywnie od jądra 5.13

Linux kernel 5.13 przynosi wszystkim użytkownikom wsparcie natywne dla komputerów opartych na architekturze Apple Silicon, czyli debiutujących ubiegłej jesieni Maków Mini, Macbooków Air, Macbooków Pro oraz wiosennych, kolorowych, iMaków. Linus Torvalds oficjalnie ogłosił nowości dla Linux Kernel 5.13, wśród których znalazło się natywną obsługę dla nowych komputerów Apple. Warto jednak mieć na uwadze, że na tę chwilę nie skorzysta on jeszcze z akceleracji grafiki — bo takowa nie jest jeszcze wspierana. Warto jednak zaznaczyć, że najnowsza wersja jądra wspiera FreeSync przez HDMI, Clang CF oraz Landlocked LSM.

Coś się ruszyło, ale warto pamiętać że to wciąż początki — i jeszcze długa droga przed idealnym wcieleniem Linuxa na Maku opartym na architekturze Apple.

Szczerze mówiąc – wizja zakupu komputera Apple by korzystać na nim z Linuxa wydaje mi się równie abstrakcyjna co zakup sprzętu Apple by instalować na nim Windowsa, ale… potrzeba matką wynalazku.