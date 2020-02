100 PLN zbliżeniowo bez PINu od 17 lipca

Serwis Money.pl podał dzisiaj informację, że Visa ustaliła datę podniesienia limitu płatności zbliżeniowych dla swoich kart. Teoretycznie już od 17 lipca kwota, którą będziemy mogli zapłacić bez konieczności podawania PINu wzrośnie z 50 do 100 PLN. Narodowy Bank Polski wydał zgodę na podniesienie limitu jeszcze w zeszłym roku, ale do tej pory trwały negocjacje z bankami i agentami rozliczeniowymi. Wygląda jednak na to, że teraz wreszcie wszyscy się dogadali. W całej układance brakuje jeszcze potwierdzenia ze strony Mastercarda, który jest drugim najpopularniejszym wydawcą kart płatniczych w Polsce. Można się jednak spodziewać, że ten nie pozostanie w tyle, bo zgodę na zwiększenie limitu dostał jeszcze w 2018 roku.

Niestety nie oznacza to, że już 17 lipca bez problemu zapłacimy 100 PLN bez podawania PINu. Zmiany będą wdrażane stopniowo, zarówno przez banki jak i operatorów terminali płatniczych. Można chyba jednak bezpiecznie założyć, że proces ten przeprowadzony zostanie do końca roku. Nie zmieni to też postanowień dyrektywy PSD2, według której przynajmniej co 5. transakcja płatnicza lub gdy ich kwota przekroczy równowartość 150 euro (~640 PLN) będzie musiała być potwierdzona PINem. Unijne rozporządzenie daje jednocześnie możliwość dalszego zwiększania kwoty płatności zbliżeniowych bez podawania PIN do 50 euro (~210 PLN), ale na to się raczej nie zanosi. Wystarczy powiedzieć, że limit 50 PLN został ustalony blisko 10 lat temu, czyli następna zmiana zapowiada się dopiero w 2030 roku ;-).

Alternatywą może być płacenie telefonem, w przypadku Apple Pay zamiast podawania PINu wystarczy weryfikacja biometryczna. Wkrótce na podobnej zasadzie zacznie działać Google Pay, teraz płatności powyżej 50 PLN trzeba potwierdzić PINem karty, z której korzystamy.