Długo nie czekaliśmy. Ligthroom doczekał się już wersji na Apple M1

Adobe szybko ogarnęło temat. Lightroom dla Apple M1 już jest

Popularny producent oprogramowania wypuszcza dziś równie popularne narzędzie do obróbki zdjęć Lightroom dla komputerów z nowym procesorem Apple M1. Nie jest to jednak wersja beta, a pełnoprawna odsłona, którą pobierzecie z poziomu standardowej aplikacji instalacyjnej Adobe. W przeciwieństwie do Photoshopa, który wciąż jest w becie i nie ma wszystkich znanych i używanych funkcji, Lightroom to w pełni działająca, znana z innych platform odsłona.

Razem z odsłoną dla M1 pojawi się też edycja dla działających pod kontrolą Windowsa 10 urządzeń napędzanych procesorami Arm od Qualcomma. Niedługo powinna się też pojawić klasyczny Lightroom w takiej formie.

Adobe obiecuje, że będzie optymalizować swoje oprogramowanie dla sprzętów napędzanych procesorem Apple M1, może się więc niedługo okazać, że nowości od Apple to najlepsze i najbardziej wydajne sprzęty przeznaczone do obróbki zdjęć.

źródło