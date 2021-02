Od razu sobie przypomniałem, że pomysł ten sięga aż do 2018 roku, kiedy to prace nad nowelizacją Prawa energetycznego zakładały, że poziom 80% inteligentnych liczników miał zostać osiągnięty do końca 2026 roku.

Mamy więc sporą obsuwę w terminach, projekt ten jednak wraca na tapet z uwagi na epidemię COVID-19, która sprawiła, że dostawcy zaczęli odnotowywać straty przez brak możliwości fizycznych odczytów zużycia energii elektrycznej przez inkasentów w domach odbiorców – ograniczenia w kontaktach.

Minister Michał Kurtyka:

Oprócz postępu technologicznego i inwestycyjnego przedsiębiorstw sieciowych, instalacja liczników zdalnego odczytu zwiększy konkurencyjność rynku energii, z której skorzystają wszyscy użytkownicy systemu, a w szczególności, odbiorcy. Nie można też pominąć pozytywnego wpływu regulacji na producentów liczników.

Inteligentne liczniki mają też wygenerować oszczędności przez przedsiębiorstwa energetyczne, dzięki redukcji strat handlowych i technicznych czy kosztów odczytu, a także przyczynić się do:

lepszego zarządzania zużyciem energii elektrycznej przez odbiorców końcowych,

ułatwienia zmiany sprzedawcy,

możliwości korzystania z przedpłatowej formy rozliczeń

Harmonogram wymiany liczników opracowany został według planowanego procentowego udziału inteligentnych liczników w najbliższych latach:

15% – do 31 grudnia 2023 r.

35% – do 31 grudnia 2025 r.

65% – do 31 grudnia 2027 r.

80% – do 31 grudnia 2028 r.

Jakie będą koszty wymiany? Ministerstwo podaje tu szacunkowy jednostkowy koszt przypadający na licznik zdalnego odczytu w wysokości ok. 360 zł. Całość planowanej wymiany i wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania miałaby się zamknąć w kwocie 7 mld zł.

Dla porównania podaje się szacowane oszczędności z tytułu tego wdrożenia, które na przestrzeni 15 lat dla ok. 13 mln odbiorców końcowych wyniosłyby około 11,3 mld zł.

Minister Michał Kurtyka:

Zaproponowane w nowelizacji regulacje korzystnie wpłyną na zarządzanie popytem na rynku energii i obniżenie szczytowego zapotrzebowania. To także umożliwienie operatorom wykonania milowego kroku w kierunku stworzenia nowych standardów rynku energii w Polsce. Korzyści z instalacji inteligentnych liczników zdecydowanie przewyższą koszty związane ich wdrożeniem, a co najważniejsze dla odbiorców, znajdą finalnie swoje odbicie w niższych rachunkach za energię elektryczną.

Na koniec ważne pytanie – skąd wziąć teraz na to pieniądze? Część kosztów nowych liczników mają ponieść odbiorcy, przy czym mają być one rozłożone w długim horyzoncie czasowym. Z kolei koszty inwestycji związanych z tym wdrożeniem mają być zaciągane ze środków przyznanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na transformację energetyczną w krajach członkowskich oraz z budżetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Stock Image from Depositphotos.