Kiedy wszyscy już oczekiwali jakiś drastycznych zmian w przewozach osób samochodami Ubera czy Bolta od 1 stycznia tego roku, w nowy rok firmy te weszły bez zapowiadanej rewolucji, bo okazuje się, że jest jeszcze na to trochę czasu.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, którą nazwano „Lex Uber” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Mimo, że ustawa ta podpisana została przez prezydenta na początku czerwca 2019 roku, okazuje się, że Uber i Bolt mają jeszcze czas do końca marca na dostosowanie się do zmian, z uwagi na brak kilku aktów wykonawczych do tej ustawy. Brakuje ich przede wszystkich w takich obszarach jak doprecyzowanie przepisów w zakresie wirtualnych kas czy aplikacji mobilnych, wykorzystywanych przez te firmy do świadczenia usług przewozowych.