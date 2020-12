Na początek polecam wpis Krzysztofa Rojka, który miał już LG Wing w rękach, dowiecie się z niego o możliwościach tego smartfona, a w szczególności tego, co on potrafi po jego rozłożeniu.

Przechodząc do promocji na LG Wing, zacznijmy od promocji samego producenta, która jeszcze bardziej uatrakcyjnia kolejną promocję, którą opiszę w dalszej kolejności.

Promocja LG obejmuje smartfony LG Wing kupione w okresie od 03.11.2020 do 31.12.2020, których zakup trzeba zarejestrować do 5 stycznia 2021 roku. Promocją objęte są smartfony kupione w Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play i Plus. W ramach promocji i po zarejestrowaniu zakupu klienci otrzymują w prezencie LG Tone Free FN6 o wartości 699 zł, głośnik XBOOM Go PL2 o wartości 249,99 zł oraz roczny voucher na naprawę 2 wyświetlaczy LG Wing.

W Media Expert, który to bierze udział w tej promocji, kupimy LG Wing za 4 799 zł w gotówce lub w 11 ratach po 479,90 zł, co daje nam na koniec koszt 5 278,90 zł.

Zobaczmy, ile wynoszą raty u naszych operatorów.

LG Wing 5G w abonamencie Orange

Orange w swoim abonamencie Plan Mobilny 75 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych i Video Pass w cenie abonamentu), w którym to tylko możemy korzystać z 5G, na start wycenił tego smartfona na 0 zł i później w 24 ratach po 130 zł. Co za samo urządzenie wyniesie nas po dwóch latach 3 120 zł, a więc o 1 679 zł taniej niż w sklepie za gotówkę i o 2 158,90 zł taniej niż w opcji na raty w sklepie.

Policzmy teraz koszt abonamentu, po dwóch latach będzie to kwota 1 800 zł, czyli niemal tyle, co różnica przy zakupie go teraz za gotówkę i ponad 350 zł mniej niż różnica z rat w sklepie. Razem z abonamentem koszt LG Wing 5G wyniesie nas więc teraz w Orange 4 920 zł.

Nawet jakbyśmy chcieli skorzystać z najtańszej opcji bez zobowiązania na 5G w sieci Orange, czyli w ofercie na kartę za 39 zł z dużo mniejszym transferem danych w miesiącu (20 GB zamiast 70 GB), do sklepowej ceny smartfona musielibyśmy doliczyć dwuletni koszt na poziomie 936 zł. Co daje nam łącznie odpowiednio 5 735 zł i 6 664,90 zł.

LG Wing 5G w abonamencie Play

Play w abonamencie SOLO L za 75 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych, do tego Amazon Prime i Tidal na pół roku) oferuje tego smartfona w cenie 199 zł na start i później w 24 ratach po 150 zł, co razem daje po dwóch latach 3 799 zł, czyli dokładnie tysiąc złotych taniej niż obecnie w sklepie za gotówkę.

Też nieźle, bo to więcej niż dwuletni koszt najtańszej opcji na 5G w Play, czyli w ofercie na kartę PLAY SOLO XL za 35 zł – 840 zł.

LG Wing 5G w abonamencie Plus

W Plusie z kolei, w abonamencie za 75 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 72 GB transferu danych, do tego Tidal w cenie abonamentu przez całą umowę), LG Wing 5G kosztuje na start 499 zł i później w 24 ratach po 179 zł, co razem daje po dwóch latach 4 795 zł, czyli prawie cena sklepowa bez 4 zł.

Nie ulega więc wątpliwości, że najkorzystniej zakupicie teraz tego smartfona z bonusami nie w sklepie, a w abonamencie i to zarówno jeśli macie dobry zasięg 5G w swojej lokalizacji od Orange, jak i od Play.