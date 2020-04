LG V60 już dostępny w Polsce, a wkrótce na rynek trafią ciekawe modele ze średniej półki

LG V60 ThinQ 5G — polskie ceny

Teraz jednak nareszcie poznaliśmy oficjalnie polską cenę urządzenia. No i jak na flagowca przystało — nie jest specjalnie tanio. Sugerowana polska cena LG V60 ThinQ 5G to 4 299 zł. Póki co urządzenie dostępne jest wyłącznie w sieci Play, a jeżeli zdecydujecie się na szybki zakup (w dniach 22.04.2020-20.05.2020) — macie szansę na dodatkowe bonusy. Jakie? W tej podstawowej cenie dostaniecie drugi ekran (o wartości 900 złotych), a także czek BLIK o wartości 300 złotych. Ponadto czekać na was będzie jeszcze rok dodatkowej gwarancji.

LG K61, LG K51S, LG K41S — średniaki Koreańczyków wkrótce trafią do polskiej dystrybucji

Ale poza urządzeniami z najwyższej półki, w nowej ofercie LG nie zabraknie także średniaków. Już w maju do sklepów oficjalnie trafią trzy zapowiadane wcześniej modele: LG K61, LG K51S oraz LG K41S.

LG K61 – specyfikacja techniczna