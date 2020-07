Składając swój własny komputer gamingowy warto pomyśleć o monitorze, który będzie służył długie lata. Mocne podzespoły zamknięte w obudowie to nie wszystko, by cieszyć się najwyższymi detalami w najnowszych grach — na czymś trzeba je wyświetlać. A tu wybór jest ogromny. Jeśli jednak szukacie nowoczesnych technologii, w ładnym wydaniu, to LG UltraGear 27GN950 może okazać się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że według koreańskiej firmy użytkownicy otrzymają pierwszy na świecie monitor 4K z ekranem IPS charakteryzujący się czasem reakcji na poziomie 1 ms.

Zaprezentowany na tegorocznych targach CES i zdobywca 2020 CES Innovation Award oraz Red Dot Design Award LG UltraGear 27GN950 jest pierwszym przedstawicielem gamingowych monitorów 4K z odświeżaniem 144 Hz, czasem reakcji 1 ms, ze wsparciem NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR (certyfikat VESA DisplayHDR 600). Nano IPS umożliwia wierne odwzorowanie kolorów, zapewniając żywy obraz. Dzięki wykorzystaniu technologii VESA DSC (Display Stream Compression) możliwe jest przesyłanie obrazu 4K UHD o 10-bitowej głębi koloru i częstotliwości odświeżania 144 Hz przy użyciu jednego kabla DisplayPort. Monitor ten zdobiony jest także nowym emblematem UltraGear o kształcie przypominającym parę skrzydeł — zdaniem LG, kojarzy się on z szybkością, przewagą nad przeciwnikami oraz zwycięstwem.

LG UltraGear 27GN950 trafia do sprzedaży. Pierwszy na świecie gamingowy monitor 4K z czasem reakcji na poziomie 1 ms

W co wyposażono LG UltraGear 27GN950? To dwa złącza HDMI, jeden DisplayPort i wyjście słuchawkowe. Do tego ulepszona podstawka w kształcie litery V i wąska ramka. Konstrukcja pozwala na zmianę pochylenia, wysokości, czy orientacji monitora. Podświetlenie Sphere Lighting 2.0 z trybem Video Sync i Sound Sync dostarczy dodatkowych efektów świetlnych towarzyszących rozgrywce. Tryby te sterują oświetleniem zależnie od kolorów wyświetlanych na ekranie, jak i dźwięków w grze. Dzięki opcjonalnemu uchwytowi VESA 100×100 można go bez większych problemów powiesić na ścianie.

Nasz najnowszy monitor gamingowy zapewnia niezrównaną prędkość i jakość wyświetlania obrazu, jakiej oczekują konsumenci od urządzeń z rodziny LG UltraGear. Aby zapewnić entuzjastom gier jeszcze wyższy poziom satysfakcji, będziemy poszerzać linię UltraGear wykorzystując naszą technologię paneli IPS o czasie reakcji 1 ms GTG.

— mówi Jang Ik-Hwan, wiceprezes oraz szef pionu biznesowego IT w dziale Business Solutions firmy LG Electronics.

Monitor LG UltraGear 27GN950 dostępny będzie w sprzedaży w sklepach: Morele.net, x-kom, LG Brand Store Warszawa Klif. Jego cena to 3999 zł.

Źródło: informacje prasowe