Każdy chciałby mieć taki przezroczysty telewizor przy łóżku

Jakość wyświetlanego obrazu, ze względu na przezroczystość ekranu, nie będzie oczywiście porównywalna z klasycznymi modelami smart TV, ale trzeba przyznać, że pomysłowość LG może nas popchnąć w ciekawym kierunku. Ja sam nie jestem zwolennikiem ciągłego wpatrywania się we wszelkiej maści ekrany, dlatego w miarę możliwości książki i prasę czytam w klasycznej, papierowej formie, ale… są jeszcze miejsca i obszary, gdzie nowoczesne gadżety znajdą naprawdę fajne i użyteczne zastosowanie.

Nowe technologie w codzienności – niewykorzystany potencjał

Dziwi mnie, że tradycyjne kalendarze nie są zastępowane przez cyfrowe – czy to w formie ramki stawianej na blacie, czy zawieszanej na ścianie – z typowymi ekranami LCD lub e-ink. Łazienkowe lustro wydaje się przedmiotem o podobnym potencjale – w filmach wielokrotnie oglądaliśmy ich nowocześniejsze wersje, które potrafią wyświetlić spersonalizowane informacje na temat czekającego nas dnia w trakcie porannej toalety. Podsumowanie wydarzeń z kalendarza, najistotniejsze informacje ze świata, zaległe priorytetowe powiadomienia czy ruch uliczny na trasie dojazdu do pracy to pierwsze z brzegu przykłady, które przyszły mi do głowy, a przecież możliwości byłyby znacznie większe, gdyby tylko poświęcić temu czas.

A na opisywanym wcześniej nowoczesnym smart tv LG nie poprzestało, bo pokazano także dedykowane restauracjom przezroczyste ekrany i montowany na szynie telewizor z możliwością obrotu oraz zmiany orientacji. Dla graczy też się coś znajdzie, bo LG proponuje ekran z opcją zakrzywienia na żądanie (promień 1000 mm). Panel OLED posiada 48 cali przekątnej i zmienną częstotliwość odświeżania w zakresie 40 – 120 Hz. Wyświetlacz wibruje emitując dźwięk, a producent zdołał odchudzić ekran z 9 mm do 6 mm. Kinomaniacy powinni natomiast zwrócić się ku 88-calowemu OLED-owi 8K z technologią Cinematic Sound.