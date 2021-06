W sklepach LG będzie można kupić… telefony Samsunga?

Wyście LG z rynku smartfonów było dla niektórych sporym zaskoczeniem. Inni natomiast, widząc ile rzeczy za tym przemawia, spodziewali się takiego obrotu spraw. Faktem jest, że marka pozostawiła sporą lukę nie tylko na rynku, ale także – w swoim portfolio. Sprzedają bowiem telewizory, monitory, sprzęt AGD, sprzęty audio, klimatyzatory – cały ekosystem smart produktów, których centralną częścią zarządzającą dla użytkownika jest zawsze smartfon. Tych jednak właśnie w ofercie firma już nie posiada. Ich absencja to jednak okazja dla konkurencji, by nieco podbić sobie sprzedaż, a dla LG – by nieco zarobić. Wszystko dlatego, że dwóch największych konkurentów – Samsung i Apple – widziałoby swoje telefony w sklepach LG.

Samsung i Apple walczą o sklepy LG w Korei

W swoim rodzimym kraju LG ma ponad 400 punktów sprzedażowych, w których dawni rywale widzieliby swoje produkty. Póki co bliższe sukcesu jest Apple i wydaje się, że już niedługo mieszkańcy Korei będą mogli kupić w sklepie LG nowego iPhone’a. Z tego faktu nie jest zadowolony Samsung, który obawia się, że taki ruch może zagrozić jego smartfonom na rodzimym rynku. Na drodze stoją mu jednak przepisy, które jasno określają, że w Korei telefony Samsunga może sprzedawać tylko Samsung, a LG znajdziemy wyłącznie w sklepach LG. Prawo to miało chronić mniejsze marki i mniejszych sprzedawców przed naciskami tych dwóch gigantów. Prawo to może zostać oczywiście zmienione, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności – Samsung twierdzi, że zniknięcie jednego z rywali z rynku można uznać za taką właśnie okoliczność.