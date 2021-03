LG OLED jeszcze nie trafi pod strzechy

Gama telewizorów OLED, która będzie sprzedawana przez LG może robić wrażenie. W ofercie pojawią się ekrany o przekątnej od 48 do 77 cali, w cenach od 4999 PLN do 109 999 PLN, więc nie jest to jeszcze przedział, który sprawiłby, że OLED trafi do większej liczby nabywców. Mimo wszystko to jednak kolejny rok, kiedy startowe ceny telewizorów OLED są niższe niż 12 miesięcy wcześniej, a to bardzo obiecujący trend. Tym bardziej, że jak pokazuje praktyka, jesienią ceny tegorocznych modeli będzie przynajmniej o 1000 PLN niższe w przypadku najtańszych urządzeń. Jestem niemal pewny, że najtańsza seria A1 w rozmiarach 48 i 55 cali bez problemu będzie na koniec roku do kupienia w cenie wyraźnie poniżej 4000 PLN.

Nie wyprzedzajmy jednak faktów i rzućmy okiem na aktualny cennik. Przedsprzedaż nowych modeli ma się rozpocząć już dzisiaj, a część z nich będzie dostępna z tej okazji z ciekawymi prezentami. Najtańsza jest oczywiście seria A1, która wyposażona zostanie w matrycę o odświeżaniu 60 Hz oraz procesor Alpha 7 Gen4. Różnica w cenie w porównaniu do serii B1 z matrycą 120 Hz to 500 PLN w rozmiarach do 65 cali, oraz 1500 PLN w przypadku 77 cali. Czy to dużo? Wydaje mi się, że przy takiej kwocie jaką trzeba wydać na sam telewizor, to niewielka dopłata, ale też nie każdy potrzebuje odświeżania 120 Hz. Z drugiej strony 77 cali za 15 999 PLN, które za pół roku może kosztować bliżej 10 000 PLN, to bardzo kusząca propozycja. Wiele będzie zależało od tego jak szybko poszczególne modele będą tanieć. Szczegółową specyfikację poszczególnych modeli znajdziecie w tabelce poniżej.

LG OLED A1 48″ 4K (60Hz) 4 999 zł

LG OLED A1 55″ 4K (60Hz) 5 499 zł

LG OLED A1 65″ 4K(60Hz) 8 499 zł

LG OLED A1 77″ 4K (60Hz) 15 999 zł

LG OLED B1 55″ 4K (120 Hz) 5 999 zł

LG OLED B1 65″ 4K (120 Hz) 8 999 zł

LG OLED B1 77″ 4K (120 Hz) 16 499 zł

LG OLED C1 48″ 4K (120 Hz) 5 499 zł

LG OLED C1 55″ 4K (120 Hz) 6 499 zł

LG OLED C1 65″ 4K (120 Hz) 9 499 zł

LG OLED C1 77″ 4K (120 Hz) 17 499 zł

LG OLED C1 83″ 4K (120 Hz) 30 999 zł

LG OLED G1 55″ 4K (120 Hz) 7 999 zł

LG OLED G1 65″ 4K (120 Hz) 11 499 zł

LG OLED G1 77″ 4K (120 Hz) 20 999 zł

LG OLED Z1 77″ 8K (120 Hz) 89 999 zł

LG OLED Z1 88″ 8K (120 Hz) 109 999 zł

Specyfikacja nowych telewizorów LG OLED

LG Z1 LG G1 LG C1 LG B1 LG A1 Rozmiary 77, 88″ 55, 65, 77″ 48, 55, 65, 77, 83″ 55, 65, 77″ 48, 55, 65, 77″ Rozdzielczość 8K 4K 4K 4K 4K OLED evo X Odświeżanie 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 50/60 Hz Procesor Alpha 9-4gen AI 8K Alpha 9-4gen AI 4K Alpha 9-4gen AI 4K Alpha 7-4gen Alpha 7-4gen OLED Motion X Pro Pro Pro X webOS 6.0 X X X X X Filmmaker Mode X X X X X HDMI 2.1 (4K120, ALLM, eARC) X X X X HDMI 2.0 w/ eARC, ALLM HDMI 2.1 VRR, FreeSync, G-Sync X X X X Dolby Atmos X X X X X Game Optimizer X X X X X HGiG Mode X X X X X TV Sound Mode Share X X X X X AirPlay 2 & HomeKit X X X X X HDR support HDR10, HLG, Dolby Vision HDR10, HLG, Dolby Vision HDR10, HLG, Dolby Vision HDR10, HLG, Dolby Vision HDR10, HLG, Dolby Vision Dolby Vision IQ X X X X X Google Assistant, Alexa X X X X X

Promocje w przedsprzedaży telewizorów LG OLED

LG z okazji rozpoczęcia sprzedaży przygotowało szereg promocji powiązanych praktycznie ze wszystkimi telewizorami jakie pojawią się w ofercie. I tak wybierając LG OLED C1 48” lub jeden z modeli serii LG OLED A1/B1 otrzymacie darmową dostawę i instalację telewizora oraz słuchawki LG TONE Free FN4. Przy zakupie OLEDa z serii C1 w rozmiarze 65 lub 55 cali otrzymacie bezpłatny transport i instalację telewizora oraz bezprzewodowe słuchawki LG TONE Free FN7 z obudową wyposażoną w mechanizm dezynfekcji słuchawek promieniami UV.

Decydując się na zakup modelu LG OLED G1 55” będziecie mogli otrzymać konsolę Xbox Series X, a przy zakupie większego modelu o przekątnej 65 cali otrzymacie dodatkowo dwie gry i trzy miesiące dostępu do oferty Game Pass. To szczególnie ciekawa propozycja, bo odliczając cenę konsoli, G1 wychodzi taniej niż seria C1, a jest to jedyny model z matrycą OLED evo o zwiększonej jasności. Natomiast osoby, które zdecydują się na zakup modeli z ekranem o przekątnej 77 lub 88 cali otrzymają w prezencie ultrabooka LG Gram 14”. Wszystkie promocje obowiązują od dzisiaj do końca marca, a więcej informacji na ich temat znajdziecie na tej stronie.