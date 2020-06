Smartfon prezentuje się ładnie. Owszem, kiedy zestawimy go z topowymi flagowcami można powiedzieć, że ma dość duże ramki, ale człowiek bardzo szybko się do nich przyzwyczaja i nie zwraca na nie większej uwagi. Nie ma tu mowy o przypadkowym naciśnięciu ekranu, co przy telefonie tych gabarytów mogłoby się często sprawdzać.

Czytnik linii papilarnych działa niemal bezbłędnie i bardzo szybko. W stosunku do mojej dłoni jest umiejscowiony w odpowiednim miejscu dzięki czemu nigdy nie sprawił mi problemów.

LG K61 to dobry wybór na wakacje

Niestety sytuacja na świecie jest jaka jest i może to mocno wpłynąć na nasze plany wakacyjne. Jeśli jednak uda Ci się gdzieś wybrać to wiedz, że K61 to naprawdę dobry wybór, a wszystko za sprawą standardu militarnego MIL-STD-810G. Co to znaczy? Mówiąc krótko, to całkiem wytrzymały kawałek technologii.

Typowe testy jakie są przeprowadzane przy wydawania tego typu oznaczenia obejmują:

Przetrzymywanie telefonu w wysokiej temperaturze wraz z weryfikacją jego działania Przetrzymywanie telefonu w niskiej temperaturze wraz z weryfikacją jego działania Umieszczenie telefonu w pomieszczeniu o bardzo wysokiej wilgotności, sięgającej nawet 95% Sprawdzenie podatności telefonu na szok termiczny Weryfikacja wytrzymałości na wibracje o różnych częstotliwościach we wszystkich trzech osiach Sprawdzenie jak telefon reaguje na upadek z wysokości (do 122cm)

To tylko niektóre z testów, jednak trzeba przyznać, że dość dobrze odpowiadają one realnemu wykorzystaniu przez nas telefonu. Standard MIL-STD-810G to dowód na to, że osoby, które lubią aktywnie spędzać czas mogą jak najbardziej brać pod uwagę zakup LG-K61.

LG K61 specyfikacja

Aparat Główny: 48MP PDAF Szerokokątny: 8MP 118 stopni Portretowy: 5MP Macro: 2MP Przedni: 16MP RAM 4GB Pamięć 128GB Wymiary 164.5 x 77.5 x 8.4 [mm] Procesor 8-rdzeniowy 2.3GHz Ekran 6.5” FHD+ FullVision Audio DTS:X Inne Standard militarny MIL-STD 810G NFC BT 5.0 USB-C Slot micrSD DualSim Android 9

CENA: 1249zł

Artykuł napisany przy współpracy z firmą LG