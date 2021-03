LG Gram 2021. Nowe ultrabooki już dostępne w Polsce

Zobacz też: LG Gram 2020. Nowe ultrabooki już dostępne w Polsce

Tegoroczna odsłona LG gram to trzy ultrabooki z ekranami o przekątnej 14, 16 i 17 cali. 14-calowy to wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, 16 i 17-calowy charakteryzuje się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli. Każdy wyposażono w procesory Intel Core 11. generacji, szybkie dyski i wydajne baterie. Ich cechą charakterystyczną jest niewielka waga, która w porównaniu z zeszłorocznymi wydaniami komputerów, nie uległa zmianie. 14-calowy LG gram waży zaledwie 999 g, 17-calowy model to 1350 g. 16-calowy wariant zastępuje dotychczasowy model z ekranem 15,6-cala i waży 1190 g.

Komputery wyposażono w procesory Intel Core i3/i5 (14 cali), i5/i7 (16 cali) oraz i5/i7 (17 cali) 11. generacji w połączeniu z kartą graficzną Intel Iris Xe Graphics i Intel UHD Graphics dla procesorów i3. Do tego 8/16 GB pamięci RAM LPDDR4x, Dual Channel, taktowanych na poziomie 4266 MHz i 3733 MHz (i3), dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 256 GB/512 GB (14 cali), 512 GB (16 cali) i 512 GB/1 TB (17 cali) z dodatkowym slotem umożliwiającym zamontowanie drugiego dysku. Bateria w wersji 17- i 16-calowej to 80 Wh, a w 14-calowym modelu zdecydowano się na umieszczenie akumulatora o pojemności 72 Wh.

Podobnie jak w zeszłym roku, tegoroczne ultrabooki LG gram posiadają obudowy wykonane ze stopu magnezowo-karbonowego. Komputery spełniają normy militarne armii USA MIL-STD 810G, będąc odpornymi na przypadkowe upuszczenia, nacisk, wibracje, wahania temperatury, kurz i mgłę solną np. bryzę morską.

Komputery posiadają czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku włączania, porty USB-C Thunderbolt 4, wsparcie dla Wi-Fi 6, czytnik kart microSD/UFS, wejście słuchawkowe i głośniki stereo ze wsparciem DTS X Ultra.

LG gram 2021. Lekkie laptopy dostępne w Polsce. Na kupujących czekają ciekawe prezenty

Nowe ultrabooki LG gram są już dostępne w polskich sklepach. W zależności od modelu, ceny komputerów zaczynają się od: 4699 zł (14Z90P-G.AR31Y), a kończą na 7399 zł (17Z90P-G.AA79Y). Z okazji premiery, LG przygotowało ponownie ciekawą ofertę dla osób, które zdecydują się na zakup nowego komputera. Podczas trwania promocji (między 24 marca a 16 maja) można otrzymać jeden z prezentów. Do wyboru jest monitor LG ERGO 27 cali 27QN880-B, monitor LG 27 cali UltraGear 27GN850-B lub przenośny projektor LG PF50KS. Pełna informacja o promocji dostępna jest na stronie: LG gram 2021 z prezentem!

Zobacz też: LG pokazało mi najlżejszego ultrabooka na świecie. Seria LG Gram trafia do Polski

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w tym roku polską ambasadorką nowych laptopów LG gram została Martyna Wojciechowska — popularna podróżniczka, dziennikarka i prowadząca program telewizyjny Kobieta na krańcu świata.

Źródło: informacje prasowe