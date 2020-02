Oferty rozmaitych VOD robią się coraz bogatsze i… coraz bardziej porozrzucane. Dlatego też na co dzień korzystam z kilku platform — i wiem jak radzi sobie aplikacja Netflixa (w sumie to żadna tajemnica, że nie ma równych), HBO Go czy Crunchyrolla (ughh) . Przyznam że o rozwiązania Apple byłem dość zaniepokojony — firma wielokrotnie udowadniała, że poza swoim ekosystemem bywa… różnie. Tym razem jednak byłem bardzo pozytywnie zaskoczony.

Z bazy Apple TV+ wciąż można sobie żartować, ale cała reszta Apple TV to naprawdę solidna biblioteka. Sama aplikacja zaś należy do nieprzekombinowanych, przejrzystych i… po prostu wygodnych. Zalogować możemy się wpisując wszystkie nasze powiązane z Apple ID, albo skanując kod QR i weryfikując logowanie kilkucyfrowym kodem. Całość aplikacji to kilka działów, wyszukiwarka i interfejs w którym trudno się pogubić — przynajmniej w menu. Bo przy odtwarzaniu sprawy zaczynają się delikatnie komplikować, chociaż prawdopodobnie gdy odkryjecie już że menu wyboru ścieżki dźwiękowej / napisów ukryte jest pod przyciskiem „góra”, to więcej nie będziecie już zagubieni. Ogromnym plusem zdecydowanie jest kwestia profili twórców: aktorów, reżyserów, scenarzystów. Dzięki temu za pomocą jednego kliknięcia można przenieść się do bazy innych dzieł ich autorstwa, dostępnych w Apple TV.

Obsługa z poziomu pilota, bez konieczności angażowania innych urządzeń i „wrzucania” na telewizor to strzał w dziesiątkę. Szczerze mówiąc moim największym problemem z aplikacją Apple TV wbudowaną w telewizor LG jest to, że na te chwilę nie mam żadnych argumentów, by kupić sobie nową zabawkę. Ma to swoje plusy (te na koncie, no i brak kolejnego pilota) i minusy (no bo kurcze, kto nie lubi sobie raz na jakiś czas kupić nowego gadżetu?).