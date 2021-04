Jak nie smartfony, to może samochody. LG ma pomóc zbudować samochód Apple

Jak pewnie wiecie, LG nie tak dawno ogłosiło, że kończy swoją wieloletnią historię na rynku telefonów komórkowych. Nie oznacza to jednak, że sama firma jest w jakiś kłopotach finansowych – co to, to nie. LG radzi sobie na rynku elektroniki konsumenckiej świetnie, produkując praktycznie cały ekosystem produktów do domu, od telewizorów, przez laptopy aż po lodówki. Teraz jednak LG zamierza najwyraźniej jeszcze mocniej rozbudować swoje portfolio produktowe, ponieważ niedługo mogą zacząć działać także w branży… motoryzacyjnej.

Jakim cudem LG ma uczestniczyć w budowie Apple Car?

Magna International to kanadyjska firma specjalizująca się w projektowaniu tworzeniu elementów pojazdów – od elementów zawieszenia i karoserii, przez układy przeniesienia napędu, aż po elementy wyposażenia i wykończenia samochodu. Pod koniec 2020 LG i Manga International zawiązały joint venture nazwane LG Magna Electronics Powertrain (w skrócie LG Magna e-Powertrain). Nowo powstała firma miała zająć się produkcją pojazdów elektrycznych, łącząc doświadczenie LG w kwestii niektórych kluczowych podzespołów (LG dostarczało części m.in. do Chevroletów i Jaguarów) oraz wiedzę odnośnie konstrukcji pojazdów Magna International. I jak się okazało, ich pierwszym klientem może być nie byle kto, bo samo Apple.