Co z licencją u kierowców Ubera? Okazuje się, że nie wszystkim kierowcom udało się uzyskać wymaganą licencję i od jutra nie będą mogli już otrzymywać zleceń przejazdów od Ubera.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo ciężko pracowaliśmy, aby wesprzeć partnerów w dostosowaniu się do nowych realiów. Nasze wysiłki przełożyły się na pozytywne rezultaty dla zdecydowanej większości z nich. Niemniej jednak niektórzy przedsiębiorcy nie zdecydowali się na wyrobienie licencji, w związku z czym utracili oni możliwość otrzymywania zleceń z naszej platformy.

Co z taksometrami i kasami fiskalnymi w taksówkach?

Tu zdania są podzielone. iTaxi i Free Now wybrali bezpieczne rozwiązanie i zarekomendowali swoim kierowcom zaopatrzenie się w kaso-taksometry.

Free Now

Pomimo tego, że przepisy dopuszczają możliwość rozliczania kursów przez aplikację i wirtualny taksometr, to nadal wyzwaniem jest korzystanie z wirtualnej kasy rejestrującej, bo na ten moment na rynku nie ma jeszcze dostępnego rozwiązania, które byłoby pozytywnie certyfikowane przez GUM (Główny Urząd Miar – przyp. red.). W związku z tym, rekomendowaliśmy wszystkim naszym partnerom flotowym, by wyposażyli kierowców w kaso-taksometr, bo na ten moment jest to jedyne pewne rozwiązanie dla firm posiadających licencję taxi, by prowadzić spokojnie dalszą działalność. Mimo kosztów związanych z zakupem tego urządzenia, kierowca zyskuje dodatkową możliwość przyjmowania kursów z postoju.

iTaxi

Andrzej Padziński, członek zarządu iTaxi, dyrektor ds. floty:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26.05.2020 roku istnieje możliwość naliczania opłat za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wspieranej przez wirtualną kasę fiskalną. Rozwiązanie pozwala na wygenerowanie paragonu w postaci elektronicznej, który będzie dostępny w dedykowanej aplikacji mobilnej. Jednak w chwili obecnej na polskim rynku nie ma wirtualnych kas fiskalnych, z którymi aplikacje pośredników mogłyby się integrować. Stąd też nie widzimy w chwili obecnej możliwość skorzystania z formy kas rejestrujących w formie oprogramowania. Co ważne, posiadanie wirtualnego taksometru, nie zwalnia z obowiązku wystawiania papierowego paragonu na życzenie klienta. Z niecierpliwością czekamy na pojawienie się na rynku kasy wirtualnej, z którą zintegrujemy aplikację iTaxi.

Uber i Bolt

Co na to Uber i Bolt? Od przedstawicieli Ubera uzyskaliśmy odpowiedź, że podjęli działania w kierunku dostosowania swojej aplikacji do zamawiania przejazdów do obowiązującego prawa.

Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Polska:

Taksometry służą obliczaniu należności za przejazd na podstawie przejechanego dystansu i czasu podróży. Nowoczesne rozwiązania, takie jak aplikacje, są w stanie określić ten koszt jeszcze przed rozpoczęciem przejazdu. Dzięki aplikacji użytkownicy z góry znają koszt przejazdu i za każdym razem otrzymują podsumowanie przejazdu wraz z fakturą w formie elektronicznej. Wszystkie płatności i przejazdy są w ten sposób automatycznie rejestrowane i dostępne w razie potrzeby. Prawo w obecnym kształcie jasno stanowi, że opłata za przejazd może być ustalona zarówna za pomocą aplikacji mobilnej jak i taksometru. Podjęliśmy w związku z tym niezbędne działania by dostosować aplikację do obowiązującego prawa.

Jednak dużo obszerniejszą odpowiedź uzyskaliśmy od Bolta, który już dysponuje rozwiązaniem wirtualnej kasy fiskalnej, która obecnie jest w trakcie certyfikacji w Głównym Urzędzie Miar.

Łukasz Stachowiak, Country Manager Bolt w Polsce:

eKasa Bolt jest w certyfikacji Głównego Urzędu Miar od 10 sierpnia, jesteśmy pierwszą platformą, która rozpoczęła proces. Przebiega on sprawnie od momentu pierwszych spotkań roboczych dla naszego sektora, doceniamy zaangażowanie, otwartość i profesjonalizm przedstawicieli GUM. Nasza technologia przewiduje rozwiązanie kwestii płatności gotówkowych i bezgotówkowych.

Tak więc reasumując. Licencje przewozowe są w posiadaniu już wszystkich kierowców, którzy od jutra wyjadą na ulice polskich miast. Z kolei rozliczenia przewozów w iTaxi czy Free Now odbywać się będą nadal przez aplikacje mobilną i kaso-taksometry, natomiast Uber (prawdopodobnie) i Bolt (na pewno) już pracują nad wdrożeniem rozwiązania wirtualnej kasy fiskalnej połączonej z ich aplikacją mobilną. Warto tu jeszcze dodać, iż od jutra licencjonowani przewoźnicy będą mogli korzystać z buspasów i wjeżdżać do miejsc dostępnych do tej pory tylko dla transportu publicznego i taksówek.