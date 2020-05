Lenovo Legion może nas zaskoczyć i udowodnić, ze gamingowe smartfony mają jednak sens

Przyznam szczerze, że po latach pracy na AntyApps i ograniu setek przeróżnych gier mobilnych, pojęcie jakim jest „gamingowy smartfon” nie do końca do mnie trafia. Popularne flagowce, czy urządzenia z nieco niższej półki bez większych problemów radzą sobie z najbardziej wymagającymi tytułami dostępnymi w App Store i Google Play. Jednak z jakiegoś powodu, na rynku wciąż jest popyt na tego typu smartfony. Świadczy o tym zainteresowanie wielu producentów chcących trafić w gusta graczy poszukujących niecodziennych rozwiązań. Do tej grupy dołącza teraz Lenovo ze swoją gamingową marką Legion. Smartfon, o którym słyszymy od kilku miesięcy, z każdą kolejną informacją może zaskakiwać — głównie za sprawą jego wyglądu i oferowanych możliwości.

Gamingowy Lenovo Legion ma działać w oparciu o Snapdragona 865. To zostało potwierdzone kilka miesięcy temu, gdy firma na chińskim Weibo zaprezentowała pierwsze informacje dotyczące swojego nowego urządzenia mobilnego. Kilka tygodni temu w sieci pojawiły się kolejne mówiące, że Legion będzie wykorzystywał rozwiązania umożliwiające min. optymalne jego chłodzenie, czy wygodniejsze ładowanie w czasie grania. Nie da się ukryć, że nagrzewające się obudowy i szybkie rozładowywanie się baterii to jedne z największych problemów mobilnego grania. W przypadku sprzętu Lenovo ma to być specjalna konstrukcja samego chłodzenia, czy dodatkowy port ładowania. Dzięki niemu bez problemu będzie można trzymać urządzenie w pozycji poziomej w czasie gry i jednocześnie nie martwić się o rozładowującego się smartfona.

Lenovo szykuje swój gamingowy smartfon. Legion zaskakuje konstrukcją

Jednak to nie koniec zaskoczeń w samej konstrukcji gamingowego smartfona Lenovo Legion. Jak widać na zamieszczonych renderach, które pochodzą z serwisu XDA Developers, Lenovo zdecydowało się na dość niespotykane ruchu. To min. umieszczenie aparatów (64 Mpix + 16 Mpix) i lampy błyskowej w centralnej części tylnej obudowy smartfona, wysuwana kamerka seflie (20 Mpix) z bocznej krawędzi, czy wspomniany, dodatkowy port USB-C do ładowania. Urządzenie ma także wspierać szybkie ładowanie 90 W. W chwili obecnej nie wiadomo jednak, czy w obu portach, czy tylko tym głównym. Do tego wyświetlacz z odświeżaniem na poziomie 144 Hz i rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli, szybka pamięć RAM LPDDR5, pamięć flash UFS 3.0 i bateria o pojemności 5000 mAh.

Źródło: XDA Developers