Lenovo IdeaCentre A540 – wydajna elegancja w niskiej cenie

Tylu portów dawno nie widzieliście

Jeżeli spojrzymy na współczesne maszyny, szczególnie laptopy, możemy zauważyć dążenie producentów do tego, by portów w nich było jak najmniej. Jestem jedną z osób, którym bardzo to nie pasuje, ponieważ, jak wspomniałem, lubię „czyste” konfiguracje i dodawanie kolejnych rozszerzeń, adapterów i przelotek po prostu nie wygląda dla mnie dobrze. W przypadku IdeaCentre A540 mamy jednak zestaw portów, który spokojnie wystarczy do codziennego użytkowania. Mamy tutaj dwa wyjścia USB 3.1 (typ A), jedno wyjście USB 2.0 (typ A), wyjście USB 3.1 (typ C) wyjście HDMI, wejście HDMI, gniazdo Ethernetu, combo słuchawkowo/mikrofonowe 3,5 mm oraz combo kart pamięci 3w1. Mamy więc pewność, że w znakomitej większości zadań, przed którymi postawimy Lenovo IdeaCentre A540 łączność nie będzie stanowiła problemu. Bardzo podobnie jest z tą bezprzewodową – Wi-Fi w standardzie AC oraz Bluetooth 4.2 są jak najbardziej wystarczające.

Dodatki zawsze mile widziane

Często jest tak, że to, co przeważa o decyzji zakupowej to elementy, które w danym sprzęcie są „ekstra” i nikt, bądź niewielu konkurentów może się nimi pochwalić. Takich dodatków nie zabrakło też w Lenovo IdeaCentre A540. Przede wszystkim, mamy tu bardzo przydatną funkcję, pozwalającą na zabezpieczenie dostępu do komputera, w postaci wysuwanych z górnej ramki ekranu systemu kamer wideo. Moduł ten posiada także projektor wysyłający w kierunku naszej twarzy światło podczerwone, dzięki czemu mamy pewność, że logowanie się w ten sposób przez Windows Hello jest nie tylko szybkie, ale też – faktycznie bezpieczne.