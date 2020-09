Nominalnie Orange podaje, że lejek włącza z ograniczeniem prędkości do 64 kB/s, co bez sprawdzania oznacza, że nie skorzystamy z internetu w takich warunkach. Jednak kontynuowałem test, bo tu kolejne odkrycie, którym sam Orange się nie chwali – po wykorzystaniu transferu danych z pakietu, nadal możemy korzystać z serwisów społecznościowych na pełnej prędkości.

To nie jest też wcale oczywiste, jest kilka ofert, gdzie z wybranych serwisów czy komunikatorów możemy korzystać bez zużywania transferu, ale musimy mieć przy tym aktywny na koncie pakiet internetu na pełnej prędkości.

No, ale po kolei. Wprawdzie Speedtest (po lewej przez lejkiem, po prawej z lejkiem) pokazywał mi zbliżone ograniczenie prędkości do nominalnego – 40 kB/s, ale w rzeczywistości było to jakieś 10% tej wartości. Żeby przyspieszyć włączenie lejka uruchomiłem pobieranie jednego programu i z chwilą osiągnięcia limitu, pobieranie zwolniło do 6,4 kB/s.

To powoduje, że nie uruchomimy żadnej strony internetowej prócz Google, działa poczta Gmail, można wysyłać wiadomości i odbierać (nie otworzymy załączników) oraz, co ciekawe działa też Slack, zarówno na laptopie jak i w aplikacji mobilnej. Na smartfonie działały też aplikacje Google Mapy i Jak dojadę, ale wyznaczanie w nich tras przejazdu trwało ze dwie, trzy minuty.

Co działa bez zakłóceń? Otóż działają wszystkie serwisy internetowe i aplikacje w ramach usługi Social Pass, a więc są to:

TikTok,

Facebook,

Instagram,

Snapchat,

Twitter,

Pinterest,

Messenger,

Whatsapp,

Viber,

Telegram,

ParrotOne.

Z tej listy sprawdziłem Facebooka, Messengera, TikToka, Instagrama i Twittera. Działają bez zarzutu łącznie z multimediami, na Facebooku można z powodzeniem oglądać filmy osadzone w poście.