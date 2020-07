Zanim przejdziemy do urządzeń wspierających nową technologię 5G, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę ofercie dostępu do 25 kanałów telewizyjnych w cenie abonamentu. Na uwagę zasługują tu takie kanały jak Paramount Channel, TNT, History, Comedy Central, ESKA TV czy Stopklatka oraz cieszące się ogromną popularnością dwa kanały Eleven Sports, które klienci Play będą mogli dosłownie zabrać ze sobą na wspomniane już wakacyjne wyjazdy i oglądać ulubione programy w gorsze pogodowo dni i to bez zużywania transferu danych.

Telewizja PLAY NOW TV BOX

To było słów kilka o telewizji na urządzenia mobilne, ale w ofercie Play dostępny jest jeszcze TV BOX, z Androidem na pokładzie, dzięki któremu możemy wygodnie oglądać ulubione programy na telewizorze, po powrocie do domu. Kosztuje on w każdym z abonamentów 10 zł miesięcznie, a w aktualnej promocji bonusowo na 3 miesiące za darmo otrzymamy możliwość oglądania kanału Eleven Sports 4K.