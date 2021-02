LastPass z kluczową funkcją tylko dla płacących użytkowników. Jakie są alternatywy?

Albo zapłacisz, albo LastPass zadziała wyłącznie na jednym urządzeniu

Już od 16 marca użytkownicy darmowej wersji Last Pass będą mogli korzystać z popularnego menadżera haseł wyłącznie na jednym urządzeniu. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że dla lwiej części użytkowników sięgających po produkt na smartfonie i komputerze (+ wielu innych urządzeniach), platforma w tej formie staje się nieużywalna. To znaczy jasne — można zdecydować się na przechowywanie haseł w jednym miejscu i ich późniejsze ręczne przepisywanie na inne urządzenia, ale zakładam, że dla lwiej części użytkowników to niewygoda której raczej będą woleli uniknąć. Poza tym przyzwyczajeni do dobrego użytkownicy… no cóż, raczej niechętnie pójdą w stronę takiej niewygody. Za dostęp do pakietu premium trzeba będzie zapłacić około 3 euro miesięcznie. Niby niewiele, ale jak każdy abonament, kiedy spojrzymy na to w skali roku czy dekady — robi się drogo. Warto też mieć na uwadze, że od 17 maja także techniczne wsparcie za pośrednictwem maila także będzie dostępne wyłącznie dla użytkowników premium.