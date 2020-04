Laptopy Huawei MateBook D 14 i D 15 – idealni partnerzy do pracy i do zabawy

Huawei Matebook D powered by AMD

Jeszcze kilka lat temu byłbym sceptyczny wobec procesorów AMD w notebookach, ale nie ulega wątpliwości, że obecna generacja to już układy, które zapewniają nie tylko odpowiednią wydajność, ale również oszczędność energii. Zarówno MateBook D 14 jak i D 15 korzystają z układu Ryzen 5 3500U z wbudowanym układem graficznym Vega 8. Procesor wyposażony jest w 4 rdzenie z obsługą 8 wątków jednocześnie i może pracować nawet z zegarem 3.7 GHz. Natomiast układ graficzny jest świetnym kompromisem między słabym, wbudowanym GPU, a wydajniejszym, dedykowanym. Nie pozwoli może na uruchomienie najnowszych gier z wysokimi detalami, ale za to bez problemu poradzi sobie z tymi starszymi, a do tego wspomoże odtwarzanie wideo czy inne aplikacje korzystające z mocy obliczeniowej GPU.

Trudno w tym segmencie cenowym znaleźć ciekawszą konfigurację, tym bardziej, że Huawei w standardzie montuje również dysk SSD z interfejsem NVMe o znacznie większej przepustowości niż dyski SATA. W połączeniu z nowatorskim systemem chłodzenia, który zapewnia odpowiednią temperaturę pracy komponentów, a przy tym nie jest uciążliwy dla ucha, dostajemy świetne połączenie wydajności i komfortu użytkowania.

Widać to zresztą po czasie pracy na baterii. MateBook D 14 wyposażony został w baterię o pojemności 56 Wh, która bez problemu pozwoli na 8 godzin spokojnej pracy, w przypadku odtwarzania wideo nawet na nieco ponad 9 godzin (dzięki odciążeniu CPU przez GPU). To jednak tylko jedna strona medalu. Oba modele lapotpów Huawei posiadają gniazdo USB typu C z funkcją ładowania, a dzięki dołączonej do zestawu ładowarce o mocy 65 W można odzyskać niemal połowę pojemności w czasie zaledwie 30 minut ładowania. To prawie 4 kolejne godziny pracy. W razie potrzeby, ładowarkę swojego notebooka możecie też wykorzystać do ładowania smartfona, co też może okazać się bardzo pomocne w czasie podróży.