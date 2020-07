Laptop z Windows moich marzeń. Oto 5 cech, jakie powinien mieć

Laptop z Windows – jaki powinien być? Pamiętajcie o tym, że to czysto subiektywna lista i może ona nie zawierać istotnych dla Was cech lub zawierać takie, które Wam się nie podobają. Proszę Was zatem o to, byście mnie nie linczowali. Swoje typy (i wątpliwości) opiszcie w komentarzach pod tym wpisem. Serdecznie Was do tego zapraszam.

Waga, rozmiar, grubość. Laptop z Windows powinien być naprawdę mobilny

Mobilność ma być domeną takiego urządzenia. Obecnie korzystam z Vivobooka S13, na widok którego każdy się dziwi: „przecież to nie może być 13-calowiec!”. Może. I jest. 13-calowy ekran zamknięty w poręcznej obudowie, która bardziej pasuje do kiedyś mocno promowanych netbooków, Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM i dedykowana karta graficzna Nvidii. Tyle mi wystarczy do efektywnej pracy i na wyjeździe i w biurze. Jeżeli potrzebuję większej przestrzeni roboczej, mam od tego duże ekrany zewnętrzne. Vivobook S13 jest naprawdę lekki, ale na pewno nie jest cieniutki. Tyle jestem w stanie mu wybaczyć. To jedno z takich urządzeń, które bez zastanawiania się „czy dam radę” mogę wziąć i na wyjazd służbowy i do biura i na wycieczkę.

W kontekście posiadanego przeze mnie laptopa podoba mi się to, że ekran charakteryzuje się naprawdę cieniutkimi ramkami. Na tyle cienkimi (góra i boki), że… nie znaleziono tam miejsca na kamerkę przednią, która przecież zdaje się być „standardem” w mobilnych komputerach. Dla mnie nie jest to absolutny mus, więc nie bardzo płakałem z powodu braku takiego akcesorium.

W skrócie: laptop powinien być niewielkich rozmiarów, a przy okazji prezentować odpowiednią wydajność do charakteru wykonywanej przeze mnie pracy. Nie potrzebuję wielu gigabajtów RAM-u (choć im więcej, tym lepiej), superszybkiego procesora, czy LPS* wie jak ogromnej wydajności. Ma być (wy)godnie.